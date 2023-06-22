الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
400 طن من ماء زمزم لضيوف الرحمن بالمسجد النبوي في موسم الحج.. يوميًا 
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400 طن من ماء زمزم لضيوف الرحمن بالمسجد النبوي في موسم الحج.. يوميًا 

400 طن من ماء زمزم لضيوف الرحمن بالمسجد النبوي في موسم الحج.. يوميًا 

400 طن من ماء زمزم لضيوف الرحمن بالمسجد النبوي في موسم الحج.. يوميًا 
٠٧:٤١:٠٦ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

سخرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي أقصى سبل الراحة والعمل المستمر على توفير مياه زمزم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

ويتم ذلك بمهنية عالية وعمل دقيق مستمر، لينعم زائر المسجد النبوي والمصلي فيه بالشرب من الماء المبارك على مدار اليوم.

ماء زمزم بالمسجد النبوي:

وأوضح مدير إدارة السقيا برئاسة المسجد النبوي بكر حامد الأحمدي لـ “واس” أن إدارة السقيا تهتم بالتنظيم والاشراف المباشر على خدمات السقيا وإيصال الماء للجميع بالمسجد النبوي عبر 530 موظفًا وعاملًا ومشرفًا مدربون لخدمة قاصدي المسجد النبوي.

ويأتي ذلك من خلال عمليات تعبئة الحافظات ونقلها للأماكن المخصصة لها في المسجد النبوي وسطحه وساحاته، مبينًا أنه يتم توريد مياه زمزم للمسجد النبوي بمعدل يصل إلى 400 طن يوميًا خلال موسم الحج ، موزعة على (10) ألف حافظة، تم انزالها للخدمة، إضافة إلى (5) آلاف حافظة جاهزة للخدمة إذا دعت الحاجة.

وأفاد أن عدد مواقع تعبئة الحافظات بلغ (7) مواقع، و3 مراكز لتبريد عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد، والتي يتم توزيع (80) ألف عبوة مبردةً يوميًا لضيوف الرحمن والمصلين وقاصدي المسجد النبوي عبر الحقائب المحمولة.

وأشار إلى توفير عربات خاصة لخدمة كبار السن وذو الهمم و100 حافظة محمولة على الظهر يتم عن طريقها التوزيع في الأماكن التي يصعب وصول الحافظات الثابتة لها .

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الكلمات الدلالية:
400 طن المسجد النبوي ضيوف الرحمن ماء زمزم موسم الحج

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