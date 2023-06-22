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خلال ساعة .. الإطاحة بمهرب في المدينة وضبط 200 كيلو من القات بجازان

خلال ساعة .. الإطاحة بمهرب في المدينة وضبط 200 كيلو من القات بجازان

خلال ساعة .. الإطاحة بمهرب في المدينة وضبط 200 كيلو من القات بجازان
٠٧:١٥:٥٨ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، القبض على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر.

وأوضحت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ضبط 200 كيلو من القات بجازان:

فيما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (200) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الكلمات الدلالية:
200 كيلو القات المخدر المدينة المنورة جازان ضبط مواطن

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