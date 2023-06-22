وظائف لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بعدة تخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مساعد إداري أول إدارة الشوؤن الأكاديميه والتدريب مساعد إداري ثاني مكتب الأمانة العامة لمجلس الإدارة منسق إداري أول المدير العام التنفيذي – المدينة المنورة منسق إداري أول مكتب تطوير تجربة المؤسسة – جدة ممثل ثاني خدمات المرضى المراجعين التسجيل والمواعيد مهندس معماري ثاني الهندسة المعمارية استشاري مساعد التخدير التخدير العام المدينة المنورة استشاري مساعد التخدير التخدير العام استشاري مساعد باطنيه الطب الباطني استشاري مساعد ، طب الأجنة طب النساء والولادة استشاري مساعد, زراعه الرئه زراعة الرئة للكبار استشاري مساعد ,طب الطوارئ طب الطوارئ للبالغين مساعد رئيس تمريض جناح 3 مساعد رئيس تمريض خدمات الطوارئ والمزيد

طريقة التقديم: