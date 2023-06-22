وظائف لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مساعد إداري أول إدارة الشوؤن الأكاديميه والتدريب
- مساعد إداري ثاني مكتب الأمانة العامة لمجلس الإدارة
- منسق إداري أول المدير العام التنفيذي – المدينة المنورة
- منسق إداري أول مكتب تطوير تجربة المؤسسة – جدة
- ممثل ثاني خدمات المرضى المراجعين التسجيل والمواعيد
- مهندس معماري ثاني الهندسة المعمارية
- استشاري مساعد التخدير التخدير العام المدينة المنورة
- استشاري مساعد التخدير التخدير العام
- استشاري مساعد باطنيه الطب الباطني
- استشاري مساعد ، طب الأجنة طب النساء والولادة
- استشاري مساعد, زراعه الرئه زراعة الرئة للكبار
- استشاري مساعد ,طب الطوارئ طب الطوارئ للبالغين
- مساعد رئيس تمريض جناح 3
- مساعد رئيس تمريض خدمات الطوارئ
- والمزيد
طريقة التقديم:
أوضحت المستشفى أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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