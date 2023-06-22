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من 90 دولة.. اكتمال وصول ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة
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من 90 دولة.. اكتمال وصول ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة

من 90 دولة.. اكتمال وصول ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة

من 90 دولة.. اكتمال وصول ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة
٠٦:٠٢:٥٧ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

اكتمل وصول ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، ضمن البرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم ، حيث قدموا من أكثر من 90 دولة من مختلف قارات العالم، والبالغ عددهم 1300 حاج وحاجة، تنفيذًا للأمر السامي الكريم باستضافتهم لموسم حج هذا العام 1444هـ، وكان في استقبالهم وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عواد بن سبتي العنزي.

وفور وصولهم إلى مقر إقامتهم بمكة المكرمة، استقبلتهم اللجان العاملة في البرنامج بالورود وماء زمزم والتمر والقهوة، مصحوبة بالتكبيرات التي صدحت بها حناجر الضيوف، مقدمين لهم التهنئة بسلامة الوصول، واختيارهم ضيوفًا بالبرنامج، متمنين لهم طيب الإقامة، وفق تسخير لكافة الإمكانات والتسهيلات، بمتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

توجيه الحجاج للحرم المكي الشريف

ثم توجه الحجاج عقب استقرارهم في الفندق، إلى الحرم المكي الشريف لتأدية طواف القدوم، رافعين أكف الضراعة لله ــ عز وجل ــ أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ خير الجزاء على ما وجدوه من عناية واهتمام، وتوفير ما يحتاج إليه الحاج من أجل أدائهم مناسكهم، معربين عن شكرهم وامتنانهم لقيادة المملكة على ما تقدمه لقاصدي الحرمين الشريفين من خدمات جليلة.

يذكر أن اللجان العاملة بالبرنامج عملت على إنهاء مختلف الإجراءات والإعداد للضيوف، شملت مقار الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ وقت مبكر؛ ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة، إضافة إلى إعداد وتنفيذ البرامج اليومية للضيوف في مقر استضافتهم بمكة المكرمة، والمشاعر لحين عودتهم إلى بلادهم.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الحج الزيارة العمرة ضيوف الرحمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة

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