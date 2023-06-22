وزير الحج والعمرة: الحج لأداء النسك وليس لرفع الشعارات السياسية

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة، أنه لن يكون هناك عمر محدد لحج هذا العام، مؤكدا أن الحج لأداء النسك وليس لرفع الشعارات السياسية .

وأضاف وزير الحج، خلال مؤتمر التواصل الحكومي لحج هذا العام: “أن أعداد الحجاج هذا العام تعود إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا”.

انخفاض أسعار باقات الحج

وتابع وزير الحج :” لأول مرة.. عملنا تجارب افتراضية للحج بهدف معرفة حركة الحجاج افتراضيا”.

وأشار إلى أن تكلفة الحج للحجاج القادمين من خارج المملكة انخفضت بنسبة 39%.

وأضاف سنطبق العقوبات على الشركات غير الملتزمة بخدمة الحجاج.. والعام الماضي أعدنا 160 مليون ريال للحجاج بسب الإخلال بالاتفاقيات.

وقال إن أسعار باقات الحج لحجاج الداخل انخفضت عن السابق.. ومنصة نسك هي المنصة الوحيدة التي يتم من خلالها التقديم للحج.

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فيديو | وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة: الحج لأداء النسك وليس لرفع الشعارات السياسية #المؤتمر_الصحفي_الحكومي #الإخبارية pic.twitter.com/sGcVVk9xxh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2023

فيديو | وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة: سنطبق العقوبات على الشركات غير الملتزمة بخدمة الحجاج.. والعام الماضي أعدنا 160 مليون ريال للحجاج بسب الإخلال بالاتفاقيات#مؤتمر_التواصل_الحكومي #الإخبارية pic.twitter.com/iw4228zh2l — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2023