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وزير الحج والعمرة: الحج لأداء النسك وليس لرفع الشعارات السياسية
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وزير الحج والعمرة: الحج لأداء النسك وليس لرفع الشعارات السياسية

وزير الحج والعمرة: الحج لأداء النسك وليس لرفع الشعارات السياسية

وزير الحج والعمرة: الحج لأداء النسك وليس لرفع الشعارات السياسية
٠٥:٥٩:٤٢ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة، أنه لن يكون هناك عمر محدد لحج هذا العام، مؤكدا أن الحج لأداء النسك وليس لرفع الشعارات السياسية .

وأضاف وزير الحج، خلال مؤتمر التواصل الحكومي لحج هذا العام: “أن أعداد الحجاج هذا العام تعود إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا”.

انخفاض أسعار باقات الحج

وتابع وزير الحج :” لأول مرة.. عملنا تجارب افتراضية للحج بهدف معرفة حركة الحجاج افتراضيا”.
وأشار إلى أن تكلفة الحج للحجاج القادمين من خارج المملكة انخفضت بنسبة 39%.

وأضاف سنطبق العقوبات على الشركات غير الملتزمة بخدمة الحجاج.. والعام الماضي أعدنا 160 مليون ريال للحجاج بسب الإخلال بالاتفاقيات.

وقال إن أسعار باقات الحج لحجاج الداخل انخفضت عن السابق.. ومنصة نسك هي المنصة الوحيدة التي يتم من خلالها التقديم للحج.

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أخبار السعودية الحج والعمرة مناسك الحج وزير الحج

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