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لاقيود على العمر .. الربيعة: هناك حجاج أعمارهم فوق الـ 100 عام (فيديو)
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لاقيود على العمر .. الربيعة: هناك حجاج أعمارهم فوق الـ 100 عام (فيديو)

لاقيود على العمر .. الربيعة: هناك حجاج أعمارهم فوق الـ 100 عام (فيديو)

لاقيود على العمر .. الربيعة: هناك حجاج أعمارهم فوق الـ 100 عام (فيديو)
٠٥:٥٨:٢٦ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الحج، توفيق الربيعة، أن الميزة في الحج لهذا العام أنه لن يكون هناك عمر محدد للحجاج.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي لاستعراض خطط واستعدادات موسم الحج، أنه لن يكون هناك قيود على العمر، إذ يمكن لأي عمر أن يؤدي فريضة الحج، مشيرًا إلى أن هناك رأى مجموعة من الأعمار تتجاوز أعمارهم المائة عام.

وأضاف أنه تم طرح باقات حج متنوعة للحجاج، مبينًا أنه بالنسبة لحجاج الخارج من الدول الإسلامية يتم التنسيق مع دولهم، مبنيًا أنه تكلفة الحج لحجاج الخارج شهدت خفضًا بنسبة 39 في المائة.

ولفت إلى أنه بالنسبة لحجاج الداخل، فهناك تفاوت في أسعار الباقات المقدمة، وقد تم طرح باقة اقتصادية مخفضة تبدأ من 3984 ريالاً، وتم توفير منصة موحدة للتقديم للحج لهذا العام.

أعداد الحجاج 

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الحج والعمرة أن أعداد ضيوف الرحمن هذا العام تشهد العودة لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وشهدت المملكة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مواسم حج استثنائية منذ انتشار كورونا، حيث فرضت قيودًا على أعداد الأشخاص وأعمار المسموح لهم بأداء الحج.

وبلغ عدد الحجاج خلال الموسم الماضي 899 ألفًا و353 بينهم 779 ألفًا و919 من خارج المملكة.

فيما اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفًا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جرّاء تفشي الوباء.

إلا أن عام 2020 شهد موسمًا استثنائيًا للحج، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل المملكة.

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