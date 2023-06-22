تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنها ضبطت اليوم، أكثر من 1.2 مليون قرص “أمفيتامين” في عمليتين أمنيتين.

واصلت الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، الإعلان عن نتيجة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445 هـ.

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة بالإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية خدمة “حفاوة” في تعليم قراءة وحفظ القرآن الكريم لقاصدي المسجد الحرام.

قال الكاتب الاقتصادي علي الحازمي، إن المملكة أول من نادى بشطب الديون عن الدول الفقيرة وامتثال نظام مالي جديد يحتاج إلى شطب بعض الديون عن الدول الفقيرة.

سجّل أكثر من 700 ألف طالب وطالبة من التعليم العام والتربية الخاصة في مختلف مناطق المملكة، في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1445هـ.

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود كميات من المواد المخدرة.

أتاح برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان، خمسة خيارات أمام المستفيدين للحصول على الدعم السكني.

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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