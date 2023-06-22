أخبار السعودية.. تنفيذ حكم الشرع بجانٍ وبشرى من سكني و700 ألف مسجل بالنقل المدرسي
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
وجه عدة طعنات للبناني حتى الموت.. تنفيذ حكم الشرع حدًا بأحد الجناة في الرياض
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
مخفية في شحنة خلايا نحل.. ضبط أكثر من 1.2 مليون قرص مخدر بالمدينة
أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنها ضبطت اليوم، أكثر من 1.2 مليون قرص “أمفيتامين” في عمليتين أمنيتين.
بالأسماء.. اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين في هذه الإدارات
واصلت الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، الإعلان عن نتيجة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445 هـ.
إطلاق خدمة “حفاوة” لتعليم قراءة وحفظ القرآن لقاصدي المسجد الحرام
أطلقت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة بالإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية خدمة “حفاوة” في تعليم قراءة وحفظ القرآن الكريم لقاصدي المسجد الحرام.
المملكة أول من نادى بشطب ديون الدول الفقيرة (فيديو)
قال الكاتب الاقتصادي علي الحازمي، إن المملكة أول من نادى بشطب الديون عن الدول الفقيرة وامتثال نظام مالي جديد يحتاج إلى شطب بعض الديون عن الدول الفقيرة.
700 ألف مسجل في خدمة النقل المدرسي من مختلف المناطق للعام القادم
سجّل أكثر من 700 ألف طالب وطالبة من التعليم العام والتربية الخاصة في مختلف مناطق المملكة، في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1445هـ.
قرارات أمنية عاجلة ضد مجموعة من المهربين للمواد المخدرة بعدة مناطق
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود كميات من المواد المخدرة.
5 خيارات متاحة.. بشرى من سكني بخصوص الدعم
أتاح برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان، خمسة خيارات أمام المستفيدين للحصول على الدعم السكني.
الحرارة 45 في عرفات.. حالة الطقس المتوقعة على مكة والمشاعر المقدسة
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
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