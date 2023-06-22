“البيئة” تتيح خدمة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي

تواصل – واس:

أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة إلكترونية لحجز موعدٍ مسبق لذبح الأضاحي.

وأكدت أن ذلك عبر مسالخ الوزارة المرخّصة والمجهّزة تقنياً في جميع مُدن المملكة؛ بهدف تسهيل وتنظيم مواعيد الذبح.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تتيح للمستفيدين اختيار المسلخ المطلوب، وحجز الوقت المحدد لذبح الأضحية، وذلك من خلال بوابة “نما” الإلكترونية عبر زيارة هذا الرابط.

الإسهام في الحفاظ على البيئة والصحة العامة

وتهدف هذه الخدمة إلى تنظيم عمل المسالخ، وتقليل وقت الانتظار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة، والإسهام في الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وذلك في إطار تحقيق التحول الرقمي وحوكمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة.

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يُشار إلى أن الفرق الفنية في الفروع والمكاتب التابعة للوزارة، تقوم بجولات رقابية مكثفة على أسواق النفع العام والمسالخ المعتمدة في جميع مدن المملكة.

وذلك للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية، وضمان حماية البيئة والحفاظ على السلامة والصحة العامة.

“البلدية والإسكان” تدعو لإصدار تصريح ذبح الأضاحي

فيما دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أصحاب المطاعم والمطابخ؛ لإصدار تصريح ذبح الأضاحي في أيام عيد الأضحى المبارك عبر منصة بلدي.

وأكدت أنه يمكن التقديم على تصريح الخدمة حتى تاريخ 5 / 12 / 1444هـ بدون رسوم، وذلك لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.

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وبينت أن هذه الخدمة محددة لمن يمتلك رخصة نشاط تجاري من نوع (مطعم، مطبخ)، حيث أتاحت منصة بلدي إصدار تصريح ذبح الأضاحي لأصحاب المطابخ والمطاعم.

وذلك وفق اشتراطات محددة، مشيرة إلى أن المهلة المحددة لاستقبال طلبات إصدار التراخيص تنتهي بتاريخ 5 / 12 / 1444هـ،

ولفتت إلى أنه يمكن التقديم لطلب الخدمة من خلال زيارة هذا الرابط.

وتهدف الخدمة إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم،

وإتاحة الخيار للعملاء بتحديد مواقع ذبح أضاحيهم ما بين “مسالخ، مطابخ، ومطاعم”.

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والقيام بذبح الأضاحي بسهولة دون تكبّد عناء التنقل من وإلى مواقع المسالخ.

وذلك وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة، للإسهام في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.