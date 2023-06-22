الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
الآن.. شاهد السيول تجري بوادي مليل بالمخواة في تهامة الباحة
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الآن.. شاهد السيول تجري بوادي مليل بالمخواة في تهامة الباحة

الآن.. شاهد السيول تجري بوادي مليل بالمخواة في تهامة الباحة

الآن.. شاهد السيول تجري بوادي مليل بالمخواة في تهامة الباحة
٠٤:٤١:١٩ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء من الطقس المتقلب ورياح نشطة، جرت ظهر اليوم الخميس السيول نتيجة غزارة الأمطار على وادي مليل بمحافظة المخواة في تهامة الباحة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول كالأنهار بوداي مليل بالمخواة في تهامة الباحة نتيجة تساقط أمطار غزيرة.

أمطار مع رياح وأتربة على 9 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

 كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

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 في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

 

 

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