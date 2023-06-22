5 خيارات متاحة.. بشرى من سكني بخصوص الدعم

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أتاح برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان، خمسة خيارات أمام المستفيدين للحصول على الدعم السكني.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد الأشخاص حول ما إذا كانت باقة تجديد المسكن للوحدات الجاهزة متاحة؟، وماهي الجهة التمويلية التي تقدمها؟.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “نتشرف بتقديم الدعم السكني لعدة منتجات لإتاحة الحرية في اختيار مسار التملك المناسب وهي:

-الشراء من السوق

-البناء الذاتي

-أرض

-وحدات سكنية تحت الإنشاء

-وحدات سكنية جاهزة مشاريع الإسكان

وأضافت: ويمكنك الاطلاع على الخيارات السكنية من خلال منصة سكني https://sakani.sa

وعليكم السلام

نتشرف بتقديم الدعم السكني لعدة منتجات لإتاحة الحرية في اختيار مسار التملك المناسب وهي:

-الشراء من السوق

-البناء الذاتي

-أرض

-وحدات سكنية تحت الإنشاء

-وحدات سكنية جاهزة مشاريع الإسكان

ويمكنك الاطلاع على الخيارات السكنية من خلال منصة سكنيhttps://t.co/LSdFJS7BZb — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) June 22, 2023

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شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل. .شرطة مكة تقبض على شخصين لإساءتهما لآخر عبر محتوى مرئي.