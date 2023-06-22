احذر عند تناولها.. 15 دواءً شهيرًا يزيد من خطر الإصابة بحروق الشمس

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حذر خبراء من أدوية شهيرة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بحروق الشمس.

ووفقًا للتحذيرات، فإن الأدوية التي يصرف بعضها دون وصفة طبية تسبب في زيادة حساسية الشمس، ويمكن أن تسبب في معاناة شديدة جراء ذلك.

على المدى القصير، قد تسبب في احمرار الجلد وتؤدي إلى صعوبة صعبًا، وعلى المدى الطويل، فإن حروق الشمس المتكررة تزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد.

الحساسية تجاه أشعة الشمس

وتقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: “تحتوي بعض الأدوية على مكونات قد تسبب حساسية للضوء – وهو تغيير ناتج كيميائيًا في الجلد. الحساسية للضوء تجعل الشخص حساسًا لأشعة الشمس ويمكن أن تسبب أعراضًا تشبه حروق الشمس أو طفح جلدي أو آثار جانبية أخرى غير مرغوب فيها”.

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وأضافت: “يمكن أن تحدث بسبب المنتجات التي توضع على الجلد أو الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم أو عن طريق الحقن.”

من بين الأدوية الأكثر شيوعًا التي يحتمل أن تكون إشكالية هي موانع الحمل الفموية – التي تأخذها ما يقرب من ثلث النساء في المملكة المتحدة.

ويمكن للإستروجين والبروجستيرون أن يتسبب في المعاناة أكثر من الحساسية جراء التعرض لأشعة الشمس، لذلك يُنصح بتجنبها حتى يعرف مدى تحمل الشخص لها.

الأدوية الأخرى التي يمكن أن تسبب الحساسية للضوء تشمل المضادات الحيوية وأدوية ضغط الدم ومضادات الاكتئاب والعلاج الكيميائي .

حساسية الضوء

وعندما يعاني الجلد من حساسية الضوء، يمكن أن يتسبب التعرض لأشعة الشمس لفترات قصيرة في حدوث طفح جلدي، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا.

وقال هافي نجو هاميلتون، الاستشاري الإكلينيكي لموقع “هيلث لاين”: “تحدث الحساسية للضوء الناتجة عن الأدوية عندما تؤدي المواد الكيميائية أو الأدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم أو وضعها موضعيًا إلى تفاعل حساس للضوء (حروق الشمس) من التعرض للأشعة فوق البنفسجية من أشعة الشمس”.

وأضاف “(بعض) الأدوية تجعل الشخص أكثر حساسية للشمس، مما يجعل بشرته تبالغ في رد فعلها تجاه أشعة الشمس. الأدوية المحسّسة للضوء لها تركيبة كيميائية فريدة تتزعزع أو تتغير عندما تتلامس مع الأشعة فوق البنفسجية الممتصة. تحدث تفاعلات جلدية نتيجة لهذا التفاعل”.

علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي حساسية الشمس إلى حروق الشمس الشديدة حتى مع التعرض لأشعة الشمس لفترة وجيزة، وفق قوله.

لكنه شدد على أنه ليس كل من يتناول أيًا من الأدوية التالية سيكون أكثر حساسية للشمس، “لكن يجب اتخاذ احتياطات إضافية – مثل استخدام كريم الشمس والملابس الواقية والبقاء في الظل”.

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قائمة الأدوية

وفيما يلي قائمة الأدوية التي يمكن أن تزيد من فرص إصابتك بحروق الشمس هذا الصيف:

-المضادات الحيوية – دوكسيسيكلين وأدوية التتراسيكلين الأخرى

-الفلوروكينولونات مثل سيبروفلوكساسين وأوفلوكساسين، ليفوفلوكساسين، تريميثوبريم، سلفاميثوكسازول، دابسون.

-مضادات الاكتئاب – فلوكستين ، سيتالوبرام ، سيرترالين ، أميتريبتيلين، دوكسيبين ، نبتة سانت جون.

-مضادات الفطريات – جريسوفولفين ، فوريكونازول ، فلوسيتوزين.

-مضادات الهيستامين – بروميثازين ، ديفينهيدرامين ، سيتريزين ، لوراتادين ، سيبروهيبتادين.

-مضادات الذهان – كلوربرومازين ، فلوفينازين ، بيرفينازين ، ثيوريدازين ، ثيوثيكسين ، بروكلوربيرازين.

أدوية التهاب المفاصل – هيدروكسي كلوروكين، لفلونوميد.

-أدوية ضغط الدم – هيدروكلوروثيازيد ، ديلتيازيم ، فوروسيميد ، بوميتانيد.

-العلاج الكيميائي.

-أدوية الكوليسترول – سيمفاستاتين ، أتورفاستاتين ، لوفاستاتين، برافاستاتين.

-أدوية السكري – سلفونيل يوريا.

-أدوية القلب – أميودارون ، ديلتيازيم ، نيفيديبين.

-مثبطات المناعة – السيكلوسبورين.

-العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (المسكنات) – سيليكوكسيب ، ايبوبروفين ، كيتوبروفين ، نابروكسين ، بيروكسيكام ، ديكلوفيناك.

-موانع الحمل الفموية والإستروجين.

-السلفوناميدات – سلفاديازين ، سلفاميثوكسازول ، سلفيسوكسازول.