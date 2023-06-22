تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة بالإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية خدمة “حفاوة” في تعليم قراءة وحفظ القرآن الكريم لقاصدي المسجد الحرام.

مهارة عالية في الحفظ وإتقان القراءة

وأوضحت أن هذه الخدمة تتضمن حلقات قرآنية تعنى بإكتساب الحافظ والراغب لحفظ القرآن الكريم مهارة عالية في الحفظ وإتقان القراءة.

وأضافت أن الخدمة تشمل تحسين مخارج الحروف، وتشجيع المشاركين واستثمار أوقاتهم في تعلم وقراءة القرآن الكريم ومراجعته.

وأشار المدير العام للحلقات والمقرأة الالكترونية غازي الذبياني، إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تصحيح وحفظ وإتقان سورة الفاتحة وقصار السور وأجزاء من القرآن الكريم.

وبين أن ذلك يأتي وفق خطة تعليمية متميزة لقاصدي بيت الله الحرام، وضمن مجموعة من الخدمات التي تقدمها الإدارة حرصا على العناية بكل ما ينفع قاصدي بيت الله الحرام.

مشاركة كوكبة من المقرئين المجازين بالقراءات

وما يستثمر فيه أوقاتهم في موسم الحج، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمقرئين المجازين بالقراءات من ذوي الخبرة والكفاءة.

وأضاف الذبياني أن هذه المبادرة تندرج ضمن حملة الرئاسة التي أطلقها رئيس شؤون الحرمين بعنوان: “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في عامها الـ 11.

ونوه إلى أن المبادرة تسعى إلى توفير كافة سبل الراحة وتقديم الخدمات الإنسانية، وبذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.