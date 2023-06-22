الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
أخبار السعودية.. تنفيذ حكم الشرع بجانٍ وبشرى من سكني و700 ألف مسجل بالنقل المدرسي
“البيئة” تتيح خدمة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي
الآن.. شاهد السيول تجري بوادي مليل بالمخواة في تهامة الباحة
تكلفة علاجها 25 مليار دولار سنويًا.. ابتكار يساعد على التئام الجروح المزمنة
5 خيارات متاحة.. بشرى من سكني بخصوص الدعم
لمواجهة “ثغرة أمنية خطيرة”.. آبل تطلق تحديثا جديدا للآيفون

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

إطلاق خدمة “حفاوة” لتعليم قراءة وحفظ القرآن لقاصدي المسجد الحرام

إطلاق خدمة “حفاوة” لتعليم قراءة وحفظ القرآن لقاصدي المسجد الحرام

إطلاق خدمة “حفاوة” لتعليم قراءة وحفظ القرآن لقاصدي المسجد الحرام
٠٤:٠٨:٥٩ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة بالإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية خدمة “حفاوة” في تعليم قراءة وحفظ القرآن الكريم لقاصدي المسجد الحرام.

مهارة عالية في الحفظ وإتقان القراءة

وأوضحت أن هذه الخدمة تتضمن حلقات قرآنية تعنى بإكتساب الحافظ والراغب لحفظ القرآن الكريم مهارة عالية في الحفظ وإتقان القراءة.

وأضافت أن الخدمة تشمل تحسين مخارج الحروف، وتشجيع المشاركين واستثمار أوقاتهم في تعلم وقراءة القرآن الكريم ومراجعته.

IMG 20230622 130707 786

وأشار المدير العام للحلقات والمقرأة الالكترونية غازي الذبياني، إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تصحيح وحفظ وإتقان سورة الفاتحة وقصار السور وأجزاء من القرآن الكريم.

الصورة

وبين أن ذلك يأتي وفق خطة تعليمية متميزة لقاصدي بيت الله الحرام، وضمن مجموعة من الخدمات التي تقدمها الإدارة حرصا على العناية بكل ما ينفع قاصدي بيت الله الحرام.

مشاركة كوكبة من المقرئين المجازين بالقراءات

 وما يستثمر فيه أوقاتهم في موسم الحج، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمقرئين المجازين بالقراءات من ذوي الخبرة والكفاءة.

IMG 20230622 130704 352

وأضاف الذبياني أن هذه المبادرة تندرج ضمن حملة الرئاسة التي أطلقها رئيس شؤون الحرمين بعنوان: “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في عامها الـ 11.

IMG 20230622 130704 350

ونوه إلى أن المبادرة تسعى إلى توفير كافة سبل الراحة وتقديم الخدمات الإنسانية، وبذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

الكلمات الدلالية:
المسجد الحرام المقرأة الإلكترونية تعلم القرآن خدمة حفاوة شؤون الحرمين قراءة وحفظ القرآن لإدارة العامة للحلقات

مواد ذات صلة

المزيد
الطقس: أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة

الطقس: أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة

٠٧:١٦ ص، الثلاثاء، ٠٩ سبتمبر ٢٠١٤
عاجل.. بيان مفاجيء من «ماكدونالدز» بشأن إغلاق مطاعمها في روسيا

عاجل.. بيان مفاجيء من «ماكدونالدز» بشأن إغلاق مطاعمها في روسيا

١١:٠١ م، الثلاثاء، ٠٨ مارس ٢٠٢٢
توقعات الأرصاد: أمطار وغبار بمناطق واسعة.. والطقس شديد الحرارة

توقعات الأرصاد: أمطار وغبار بمناطق واسعة.. والطقس شديد الحرارة

٠٧:٣٣ ص، الأحد، ٠٢ أغسطس ٢٠١٥
اليمن يدعو المجتمع الدولي إلى تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية

اليمن يدعو المجتمع الدولي إلى تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية

٠٥:٣٤ م، الأحد، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *