700 ألف مسجل في خدمة النقل المدرسي من مختلف المناطق للعام القادم

تواصل – واس:

سجّل أكثر من 700 ألف طالب وطالبة من التعليم العام والتربية الخاصة في مختلف مناطق المملكة، في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1445هـ.

“رافد”: جميع الطلبات ستخضع للدراسة

وأوضحت شركة تطوير لخدمات النقل “رافد” الشريك الإستراتيجي لوزارة التعليم في خدمة النقل المدرسي، أن جميع الطلبات ستخضع للدراسة.

كما ستخضع لتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية، لضمان الاستفادة من الخدمة من قبل الفئات الأكثر حاجة لها.

وبيّنت الشركة أن فتح التسجيل في الخدمة للعام القادم جاء في وقت مبكر من العام الحالي من أجل:

1 – دراسة طلبات التسجيل.

2 – دراسة مسارات الخدمة.

3 – تأمين الحافلات المناسبة.

4 – تجهيز أسطول النقل المدرسي من فحص الحافلات.

5 – التأكد جميع الجوانب التشغيلية، ومعايير الأمن والسلامة.

6 – تدريب السائقين على برنامج القيادة الآمنة، لضمان تقديم الخدمة في اليوم الأول من العام الدراسي 1445هـ.

اليوم آخر موعد لتقديم الطلبات

يُذكر أن “رافد” فتحت التسجيل في خدمة النقل المدرسي على نظام نور الوزاري التابع لوزارة التعليم بتاريخ 2081444هـ، وسيغلق باب التسجيل اليوم 4/12/1444 هـ.

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كما خصصت قنوات اتصال متنوعة لخدمة المستفيدين والرد على استفساراتهم والتفاعل معهم، من خلال تلقي الاتصالات بمركز رعاية العملاء على الرقم المجاني 8001231000.

أو التواصل عبر البريد CS@rafedsa.com، أو عبر حساب رعاية العملاء على تويتر @Rafedcare، أو الموقع الإلكتروني.