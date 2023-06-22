الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
المملكة أول من نادى بشطب ديون الدول الفقيرة (فيديو)
700 ألف مسجل في خدمة النقل المدرسي من مختلف المناطق للعام القادم
أمير حائل يوجّه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك
مخاوف من انتشارها بين البشر.. وفاة امرأة برازيلية بأنفلونزا الخنازير تثير الرعب
مخفية في شحنة خلايا نحل.. ضبط أكثر من 1.2 مليون قرص مخدر بالمدينة
بالأسماء.. اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين في هذه الإدارات

الرئيسية

 /

/

المملكة أول من نادى بشطب ديون الدول الفقيرة (فيديو)

المملكة أول من نادى بشطب ديون الدول الفقيرة (فيديو)

المملكة أول من نادى بشطب ديون الدول الفقيرة (فيديو)
٠٣:٢٠:٤١ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال الكاتب الاقتصادي علي الحازمي، إن المملكة أول من نادى بشطب الديون عن الدول الفقيرة وامتثال نظام مالي جديد يحتاج إلى شطب بعض الديون عن الدول الفقيرة.

وأوضح في مداخلة بقناة “الإخبارية” أن الدول الفقيرة مثقلة بالديون وكلما توجد لديها أموال فائضة يدفعونها فوائد للقروض التي أخذونها وأصبحت في دوامة لا تنتهي.

طالب بشطب الديون عن الدول الفقيرة، وأن تكون الدول الكبرى مسؤولة عن تلك الدول.

اقرأ أيضًا:

البنك الدولي يعلن استعداد مانحين لتعليق ديون الدول الفقيرة بسبب «كورونا»

البنك الدولي

في وقت سابق، أعلن البنك الدولي أنه يشهد استعدادا كبيرا من جانب الدائنين الثنائيين الرسميين لتعليق سداد ديون الدول الأكثر فقرًا في العالم حتى يتمكنوا من التركيز على مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وقال المدير الإداري للبنك الدولي أكسل فان تروتسينبورغ ” إن مجموعة العشرين من الاقتصادات الرئيسة ومجموعة السبعة (G7) تدعم إلى حد كبير دعوة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لوقف مدفوعات الديون بشكل مؤقت”.

وأضاف البنك الدولي أن الجميع يفهم أننا بحاجة لمساعدة البلدان الأكثر فقراً خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا في العديد من البلدان.

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية البنك البنك الدولي السعودية المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
“الصحة”: تسجيل 40 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافٍ 30 آخرين

“الصحة”: تسجيل 40 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافٍ 30 آخرين

٠٣:٢٧ م، الأحد، ٠٥ فبراير ٢٠٢٣
بيان مشترك بين المملكة وأمريكا: نتشارك الرؤية ذاتها نحو منطقة مترابطة مع العالم يسودها الأمن والاستقرار

بيان مشترك بين المملكة وأمريكا: نتشارك الرؤية ذاتها نحو منطقة مترابطة مع العالم يسودها الأمن والاستقرار

٠٢:٢٣ ص، السبت، ١٦ يوليو ٢٠٢٢
المستشار الألماني يعترف: أخطأنا في التعامل مع روسيا

المستشار الألماني يعترف: أخطأنا في التعامل مع روسيا

٠٨:٢١ ص، الأثنين، ١٣ يونيو ٢٠٢٢
استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات

استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات

٠٢:١٣ م، الأحد، ٢٦ مارس ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *