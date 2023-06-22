المملكة أول من نادى بشطب ديون الدول الفقيرة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال الكاتب الاقتصادي علي الحازمي، إن المملكة أول من نادى بشطب الديون عن الدول الفقيرة وامتثال نظام مالي جديد يحتاج إلى شطب بعض الديون عن الدول الفقيرة.

وأوضح في مداخلة بقناة “الإخبارية” أن الدول الفقيرة مثقلة بالديون وكلما توجد لديها أموال فائضة يدفعونها فوائد للقروض التي أخذونها وأصبحت في دوامة لا تنتهي.

طالب بشطب الديون عن الدول الفقيرة، وأن تكون الدول الكبرى مسؤولة عن تلك الدول.

اقرأ أيضًا:

البنك الدولي يعلن استعداد مانحين لتعليق ديون الدول الفقيرة بسبب «كورونا»

البنك الدولي

في وقت سابق، أعلن البنك الدولي أنه يشهد استعدادا كبيرا من جانب الدائنين الثنائيين الرسميين لتعليق سداد ديون الدول الأكثر فقرًا في العالم حتى يتمكنوا من التركيز على مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وقال المدير الإداري للبنك الدولي أكسل فان تروتسينبورغ ” إن مجموعة العشرين من الاقتصادات الرئيسة ومجموعة السبعة (G7) تدعم إلى حد كبير دعوة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لوقف مدفوعات الديون بشكل مؤقت”.

وأضاف البنك الدولي أن الجميع يفهم أننا بحاجة لمساعدة البلدان الأكثر فقراً خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا في العديد من البلدان.