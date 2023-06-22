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لمواجهة “ثغرة أمنية خطيرة”.. آبل تطلق تحديثا جديدا للآيفون

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لمواجهة “ثغرة أمنية خطيرة”.. آبل تطلق تحديثا جديدا للآيفون

لمواجهة “ثغرة أمنية خطيرة”.. آبل تطلق تحديثا جديدا للآيفون

لمواجهة “ثغرة أمنية خطيرة”.. آبل تطلق تحديثا جديدا للآيفون
٠٤:١٠:١١ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة آبل إطلاق التحديث الجديد iOS 16.5.1 منذ قليل والذي يعمل على إصلاح بعض الاخطاء التي ظهرت لعدد من المستخدمين، وجلب تحسينات على أجهزة الآيفون.

إصلاحات أمنية

ويوفر هذا التحديث إصلاحات أمنية وحل مشكلة تمنع الشحن عند استخدام محول الكاميرا لايتننغ إلى USB 3.

وقال صانع الآيفون إن التحديث iOS 16.5.1 يعالج بعض الثغرات الأمنية المستغلة بشكل نشط من قبل الهاكرز والتي تعمل على مهاجمة نظام التشغيل.

برمجة عشوائية

ويقوم التحديث بمعالجة مشكلة يمكن أن تؤدي إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية باستخدام امتيازات kernel. من خلال التحقق المحسّن من صحة الإدخال لتجاوز عدد صحيح.

وقالت آبل إنها على دراية بتقرير يفيد بأن هذه المشكلة ربما تم استغلالها بنشاط ضد إصدارات iOS التي تم إصدارها قبل iOS 15.7. لذلك من المحتمل أن تكون آمنًا إذا كنت تستخدم نظام التشغيل iOS 16.

يأتي إصدار iOS 16.5.1 اليوم بعد إطلاق نظام التشغيل iOS 16.5 الشهر الماضي. والذي قدم للمستخدمين عدد بسيط من الميزات والتغييرات الجديدة.

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الكلمات الدلالية:
أبل أخبار السعودية السعودية المملكة شركة أبل

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