أمير حائل يوجّه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك

تواصل – واس:

تواصل أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها أعمالها الخدمية خلال فترة ‏إجازة عيد الأضحى المبارك 1444هـ.

توفير الخدمات للمراجعين ‏من المواطن والمقيمين

وذلك بهدف توفير خدماتها للمراجعين ‏من مواطني ومقيمي المنطقة خلال مدة الإجازة، وذلك من خلال تكليف ‏عددٍ من الموظفين للعمل أثناء الإجازة.‏

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ووجّه أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، الإدارات ‏المعنية بالأمانة والبلديات التابعة لها بمواصلة العمل خلال إجازة عيد ‏الأضحى المبارك.

تكثيف المراقبة ومتابعة الخدمات البلدية ‏والخدمية

كما وجه بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات الكاملة للمستفيدين، ‏ووضع خطّة شاملة تتضمن تكثيف المراقبة ومتابعة الخدمات البلدية ‏والخدمية وتسخير كل الإمكانات وإنجاز الأعمال.‏

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وأوضح أمين المنطقة ‏أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات ‏القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتوفير الخدمات لأهالي ‏المنطقة وزائريها، وقاصدي الأماكن السياحية والتراثية والمنتزهات.

‏وتهيئتها بما يعود بالنفع العام على المنطقة، وحرص سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ‏ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.‏