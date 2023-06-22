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أمير حائل يوجّه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك
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أمير حائل يوجّه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك

أمير حائل يوجّه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك

أمير حائل يوجّه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك
٠٣:١١:٥٧ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تواصل أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها أعمالها الخدمية خلال فترة ‏إجازة عيد الأضحى المبارك 1444هـ.

توفير الخدمات للمراجعين ‏من المواطن والمقيمين

وذلك بهدف توفير خدماتها للمراجعين ‏من مواطني ومقيمي المنطقة خلال مدة الإجازة، وذلك من خلال تكليف ‏عددٍ من الموظفين للعمل أثناء الإجازة.‏

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ووجّه أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، الإدارات ‏المعنية بالأمانة والبلديات التابعة لها بمواصلة العمل خلال إجازة عيد ‏الأضحى المبارك.

تكثيف المراقبة ومتابعة الخدمات البلدية ‏والخدمية

كما وجه بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات الكاملة للمستفيدين، ‏ووضع خطّة شاملة تتضمن تكثيف المراقبة ومتابعة الخدمات البلدية ‏والخدمية وتسخير كل الإمكانات وإنجاز الأعمال.‏

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وأوضح أمين المنطقة ‏أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات ‏القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتوفير الخدمات لأهالي ‏المنطقة وزائريها، وقاصدي الأماكن السياحية والتراثية والمنتزهات.

‏وتهيئتها بما يعود بالنفع العام على المنطقة، وحرص سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ‏ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.‏

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أخبار السعودية أمير حائل إجازة العيد إجازة عيد الأضحى استمرار العمل الشؤون البلدية والقروية والإسكان حائل

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