مخفية في شحنة خلايا نحل.. ضبط أكثر من 1.2 مليون قرص مخدر بالمدينة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنها ضبطت اليوم، أكثر من 1.2 مليون قرص “أمفيتامين” في عمليتين أمنيتين.

المضبوطات وجدت مخفية في شحنة خلايا نحل

وأوضحت أن المضبوطات وجدت مخفية في شحنة خلايا نحل ومركبة وتم القبض على المتهمين في العملية وهم 4 مقيمين و3 مواطنين.

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وأكدت في الوقت نفسه، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.