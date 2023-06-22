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بالأسماء.. اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين في هذه الإدارات

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بالأسماء.. اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين في هذه الإدارات

بالأسماء.. اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين في هذه الإدارات

بالأسماء.. اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين في هذه الإدارات
٠٢:٣٥:٤٥ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

واصلت الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، الإعلان عن نتيجة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445 هـ.

تعليم شقراء

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة شقراء، اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445هـ من قبل مدير التعليم بالمحافظة، حيث بلغت نسبتها للبنين (64.86٪)، وللبنات (63.93٪).

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تعليم الأحساء

كما أعلنت الإدارة العامة للتعليم في الأحساء ممثلة بإدارة شؤون المعلمين نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، مقدمة التهنئة لمن تم الموافقة على طلباتهم.

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تعليم القصيم

واعتمدت الإدارة العامة للتعليم في القصيم، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ ، عبر نظام نور.

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تعليم الشرقية

وقدم المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية التهنئة شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية المنقولين ضمن حركة النقل الداخلي للعام الدراسي 1444هـ..

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تعليم ينبع

وفي وقت سابق، اعتمد المدير العام لإدارة العليم بينبع، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ.

وبلغت نسبة المقبولين 54.61 في المائة من أعداد المتقدمين من المعلمين والمعلمات.

وبلغ إجمالي المتقدمين 564 معلمًا تم قبول 273 منهم، ورفض 290 منهم، بينما بلغ عدد المعلمات 854 متقدمة، تم قبول 518 منهن، و335 غير مقبولات.

وأتاحت إدارة التعليم بينبع، الاعتراض على النتيجة من 5/12/4444هـ، على أن تعلن النتيجة النهائية في 7/12/1444 هـ.

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تعليم الطائف 

واعتمد المدير العام لإدارة العليم بالطائف، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية لهذا العام.

وبلغ عدد المتقدمين 6225 معلمًا ومعلمة، (3141 بنين)، و(3084 بنات).

وجرت الموافقة على عدد 1721 طلبًا للمعلمين، بنسبة 54.7 في المائة. فيما تمت الموافقة على 1837 طلبًا للمعلمات، بنسبة 59.5 في المائة، بحسب ما جاء في حساب الإدارة عبر موقع “تويتر”.

وقدم المدير العام لتعليم الطائف، التهنئة للمشمولين بحركة النقل الداخلي، متمنيًا أن تحقق الحركة مزيدًا من الاستقرار والعطاء.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة من خلال حساب المعلم أو المعلمة على نظام نور.

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خطوات الاستعلام عن النتيجة

-التوجه إلى نظام نور.

-تسجيل الدخول من خلال استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

-بعد ذلك اضغط على خدمات شؤون المعلمين.

– الاستعلام عن حركة النقل الداخلي.

-عند قبول طلبك ستجد رسالة تم نقلك.

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