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إنجاز جديد .. تحديد “الجين” المسؤول عن إصابة المواليد بالسكري

إنجاز جديد .. تحديد “الجين” المسؤول عن إصابة المواليد بالسكري

إنجاز جديد .. تحديد “الجين” المسؤول عن إصابة المواليد بالسكري
٠٢:٣١:٥٩ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن فريق بحثي بجامعة طيبة عن اكتشاف جين جديد قد يكون السبب في إصابة المواليد بداء السكري.

وقال  رئيس الفريق البحثي والدراسة مدير مركز الجينات والأمراض الوراثية بجامعة طيبة الدكتور نايف المنتشري، إن الاكتشاف جرى من خلال متابعة حالة إخوة من عائلة سعودية مصابين بداء السكري من النوع الأول منذ الأشهر الأولى من الولادة.

طفرة الجين

وأوضح أن السبب هو حدوث طفرة  في جين ZNF808، مؤكدا أنه لم يكن لديهم أعراض أخرى غير السكري أو المضاعفات الأخرى التي ترتبط عادة بمرض السكري عندما تمت متابعة البالغين منهم.

وأشار إلى أنه نتيجة للتعرّف على الجين والطفرة المسببة، ستساعد نتائج الدراسة في تشخيص الكثير من حالات السكري عندي حديثي الولادة في المملكة وحول العالم، والتي لم تشخّص وراثياً من قبل بسبب عدم معرفة السبب الجيني لها.

وأضاف أن نتائج الدراسة تساعد أيضاً في إرشاد الأسر المصابة بكيفية تجنّب تكرار إنجاب أطفال مصابين في المستقبل من خلال الحلول الطبية المتاحة، كتجنّب الزواج من الشريك الحامل لطفرة مشابهة أو أخرى في نفس الجين أو الحمل عن طريق أطفال الأنابيب بعد اختيار الأجنة غير المصابة جينياً أو الفحص خلال الأشهر الأولى من الحمل.

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أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية المملكة فريق بحثي

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