الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بندر الحمود: أكثر من 30 عامًا في تجهيز سيارات الإسعاف بمواسم الحج (فيديو)
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بندر الحمود: أكثر من 30 عامًا في تجهيز سيارات الإسعاف بمواسم الحج (فيديو)

بندر الحمود: أكثر من 30 عامًا في تجهيز سيارات الإسعاف بمواسم الحج (فيديو)

بندر الحمود: أكثر من 30 عامًا في تجهيز سيارات الإسعاف بمواسم الحج (فيديو)
٠١:٤٣:٢٧ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

منذ أكثر من 30 عامًا، ويعمل بندر الحمود في تجهيز سيارات الإسعاف بمواسم الحج، وهو العمل الذي شهد تطورًا على مدار العقود الثلاث الماضية.

وقال الحمود في مقطع فيديو نشره حساب “الهلال الأحمر السعودي” في “تويتر”: “منذ عام 1410ه، وأنا متخصص في صيانة السيارات”، مشيرًا إلى أنه على قدر ما يكون هناك تعب ومشقة خلال العمل في موسم الحج، لكن هناك حب.

إمكانات بسيطة

وتذكر كيف كانت الإمكانات في السابق “بسيطة جدًا””، إذ كان لايوجد سوى ورشتين للصيانة فقط، هما: ورشة في شارع المنصور، وورشة في الإسناد، وهما عبارع عن مظلتين.

وأضاف: “كان السكن عبارة عن خيام ومكيفات صحراوية، وأتذكر أن زملائي في وقت الظهيرة كانوا يضعون ثلجًا في المكيفات، وكانت قطع الغيار موجودة في نقس الخيام، لكن الحمد لله تغلبنا على الصعوبات”.

وأشار إلى أن “الهلال الأحمر ينمو من عام إلى عام”، لافتًا إلى ما شهده هذا العام 1444 هـ من أعداد هائلة من السيارات وتنوععها وفخامتها، وجميع العاملين على هذه السيارات وصيانتها سعوديون.

 

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