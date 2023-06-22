“موانئ” تضيف خدمة شحن جديدة تربط “الجبيل التجاري” بـ 17 ميناءً عالميًا

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC” المتخصصة في مجال الشحن والخدمات البحرية والرائدة عالمياً خدمة الشحن الملاحية الجديدة “India-West MED” إلى ميناء الجبيل التجاري.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الخدمة الجديدة “India-West MED” تعمل على ربط ميناء الجبيل التجاري بـ 17 ميناء عالمي، مؤكدة أن ذلك يعزز حركة الصادرات والواردات من وإلى الميناء، ويزيد من قوة ربط الموانئ السعودية بموانئ الشرق والغرب.

قطاع النقل البحري

وقالت إن ذلك يأتي ذلك تأكيدا لدور الميناء في تعزيز قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، ودعم الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة الشرقية، نظرًا لقربه من مراكز الإنتاج، وامتلاكه لتجهيزات متطورة، قادرة على استقبال مختلف أنواع وأحجام السفن.

وأضافت أن ذلك يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.

17 ميناء

والموانئ العالمية الجديدة التي سيتم ربطها بميناء الجبيل هي ما يلي:

1 – حمد القطري

2- أبو ظبي

3- كراتشي الباكستاني

4- نافا شيفا

5- هازيرا سورات

6- موندرا في الهند

7- جيبوتي

8- جده الإسلامي

9- الملك عبد الله

10 – جويا تاورو

11- ليغورن

12 – جنوة

13- ساليرنو في إيطاليا

14- مرسى شلوق المالطي

15 – برشلونة

16- فالنسيا في إسبانيا

17- جبل علي

الموانئ السعودية

يذكر أن الجهود التي تبذلها “موانئ” لدعم تنافسية الموانئ السعودية، أسهمت في إحراز المملكة تقدمًا بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية ضمن تقرير “UNCTAD” للربع الثاني لعام 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بتحقيق المملكة المرتبة الـ 16 عالمياً بين 187 دولة عالمياً، بتسجيل “76.16 نقطة، ما يعزز تنافسية الموانئ السعودية، وتعزيز حضورها الدولي في قطاع النقل البحري واللوجستي.

اقرأ أيضًا:

خدمتا شحن جديدتين لربط موانئ عالمية بـ “الجبيل” التجاري و”جدة” الإسلامي