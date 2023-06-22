رواتب 8 آلاف ريال.. الخطوط الحديدية تبدأ التقديم في برنامج التدريب والتوظيف
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أعلن المعهد التقني للخطوط الحديدية “سرب” عن بدء التقديم لحملة الثانوية العامة لدراسة الدبلوم والعمل وفق المجالات التالية:
1 – قيادة القطارات.
2 – صيانة القاطرات والعربات.
3 – صيانة البنية التحتية.
4 – الاتصالات والإشارات والتحكم.
شروط القبول
1 – أن يكون المتقدم لائقاً طبيًا.
2 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 – اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
4 – أن يكون عمر المتقدم من 18 إلى 23 سنة.
5 – أن لا تقل درجة اختبار قياس القدرات العامة عن 70%.
6 – أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة قسم علمي بمعدل لا يقل عن 80%.
المزايا
– التوظيف مباشرة عند القبول في شركة الخطوط الحديدية – سار.
– الحصول على كامل مزايا الموظف من تسجيل بالتأمينات الاجتماعية وتأمين طبي وإجازة سنوية مدفوعة.
– الراتب خلال فترة التدريب 2000 ريال للسنة الأولى و 3000 ريال للسنة الثانية.
– رواتب أساسية تصل إلى 8000 ريال شهريًا مع مزايا أخرى بعد انتهاء فترة التدريب.
الوثائق المطلوبة بعد القبول
1 – أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.
2 – نسخة من درجة اختبار القدرات العامة “قياس”.
3 – أصل شهادة الثانوية أو نسخة طبق الأصل – مختومة وصورة منها.
بدء التدريب
يبدأ التدريب يوم الأحد 1445/2/18هـ الموافق 2023/9/3م.
طريقة التقديم
يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1444/11/25هـ (2023/6/14م) عن طريق الرابط: اضغط هنا.
ويستمر حتى الاثنين 1444/12/15هـ (الموافق 2023/7/3م).