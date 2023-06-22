الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
رواتب 8 آلاف ريال.. الخطوط الحديدية تبدأ التقديم في برنامج التدريب والتوظيف
قرارات أمنية عاجلة ضد مجموعة من المهربين للمواد المخدرة بعدة مناطق
بندر الحمود: أكثر من 30 عامًا في تجهيز سيارات الإسعاف بمواسم الحج (فيديو)
“موانئ” تضيف خدمة شحن جديدة تربط “الجبيل التجاري” بـ 17 ميناءً عالميًا
تعليم ينبع: إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين
انخفضت 35%.. 12 سببًا وراء تراجع معدل وفيات الحوادث في المملكة

الرئيسية

 /

فرص

 /

رواتب 8 آلاف ريال.. الخطوط الحديدية تبدأ التقديم في برنامج التدريب والتوظيف

رواتب 8 آلاف ريال.. الخطوط الحديدية تبدأ التقديم في برنامج التدريب والتوظيف

رواتب 8 آلاف ريال.. الخطوط الحديدية تبدأ التقديم في برنامج التدريب والتوظيف
٠٢:٠٠:١٧ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد التقني للخطوط الحديدية “سرب” عن بدء التقديم لحملة الثانوية العامة لدراسة الدبلوم والعمل وفق المجالات التالية:

1 – قيادة القطارات.

2 – صيانة القاطرات والعربات.

3 – صيانة البنية التحتية.

4 – الاتصالات والإشارات والتحكم.

شروط القبول

1 – أن يكون المتقدم لائقاً طبيًا.

2 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

3 – اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

4 – أن يكون عمر المتقدم من 18 إلى 23 سنة.

5 – أن لا تقل درجة اختبار قياس القدرات العامة عن 70%.

6 – أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة قسم علمي بمعدل لا يقل عن 80%.

المزايا

– التوظيف مباشرة عند القبول في شركة الخطوط الحديدية – سار.

– الحصول على كامل مزايا الموظف من تسجيل بالتأمينات الاجتماعية وتأمين طبي وإجازة سنوية مدفوعة.

– الراتب خلال فترة التدريب 2000 ريال للسنة الأولى و 3000 ريال للسنة الثانية.

– رواتب أساسية تصل إلى 8000 ريال شهريًا مع مزايا أخرى بعد انتهاء فترة التدريب.

الوثائق المطلوبة بعد القبول

1 – أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.

2 – نسخة من درجة اختبار القدرات العامة “قياس”.

3 – أصل شهادة الثانوية أو نسخة طبق الأصل – مختومة وصورة منها.

بدء التدريب

يبدأ التدريب يوم الأحد 1445/2/18هـ الموافق 2023/9/3م.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1444/11/25هـ (2023/6/14م) عن طريق الرابط: اضغط هنا.

ويستمر حتى الاثنين 1444/12/15هـ (الموافق 2023/7/3م).

الصورة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية المعهد التقني للخطوط الحديدية بدء التقديم حملة الثانوية دراسة الدبلوم سرب فرص عمل وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
رابط التقديم.. مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

رابط التقديم.. مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

٠٢:٤٠ ص، السبت، ١٣ مايو ٢٠٢٣
وظائف متعاونين شاغرة بكلية العلوم والآداب بالرس

وظائف متعاونين شاغرة بكلية العلوم والآداب بالرس

١٢:٢٣ ص، الأثنين، ٢٨ مايو ٢٠١٢
الراتب 5,000 ريال.. وظائف شاغرة بشركة الأمن والأمان للحراسات

الراتب 5,000 ريال.. وظائف شاغرة بشركة الأمن والأمان للحراسات

١١:٥٧ ص، الثلاثاء، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١
«الموارد البشرية» تزف بشرى سارة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس

«الموارد البشرية» تزف بشرى سارة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس

٠٢:٥٢ م، السبت، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *