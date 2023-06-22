انخفضت 35%.. 12 سببًا وراء تراجع معدل وفيات الحوادث في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

انخفضت نسبة وفيات الحوادث في المملكة حوالي 35% خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ وذلك نتيجة العديد من الإجراءات التي قدمتها اللجنة الوزارية للسلامة المرورية.

اقرأ أيضًا:

الصحة: برنامج لترميز الوفيات في المملكة بحسب التصنيف الدولي

12 إجراء وراء تراجع معدل وفيات الحوادث

وأبرز هذه الإجراءات ما يلي:

1- اعتماد معايير البرنامج الدولي لتقييم الطرق.

2- استخدام مؤشرات الأداء للسلامة على الطرق.

3- تحديد المناطق التي تحتاج إلى تعزيز إضافي.

4- توفير 1300 لافتة لتحذير السائقين من الأخطار.

5- إنشاء نظام آلي للرقابة المرورية على المخالفات الجسيمة.

6- زيادة عمليات التفتيش على المركبات.

7- تدريب 411 مهندسًا في مجال السلامة المرورية.

8- إنشاء مراكز جديدة للمركز الوطني للعمليات الأمنية.

9 – تنسيق بيانات الوفيات بين الوزارات.

10- إشراك الأطباء کجهات تصديق رئيسة في نظام التسجيل وتزويدهم بالتدريب.

11- تفعيل خدمات الإسعاف الجوي في خمس مناطق.

12- تعزیز نظام تسجيل الوفيات الإلكتروني لتحليل أسباب الحوادث.

اقرأ أيضًا:

النمر: 42% من الوفيات في المملكة بسبب أمراض القلب

وفيات بسبب أمراض القلب

في وقت سابق، كشف الدكتور خالد بن عبد الله النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن 42% من الوفيات في المملكة بسبب أمراض القلب.

وتابع: أن 40% من المرضى الذين تستقبلهم أقسام الطوارئ بالمستشفيات السعودية هم من مرضى القلب.

وأشار النمر إلى أن مرض القلب هو العدو الأول للبشرية في العصر الحديث، وأن السبب الأساس هو تغير النمط الغذائي.

وأوضح أن أهم سبب لأمراض الشرايين في المملكة هو مرض السكري.

وبيّن أن قياسات السكر العصرية الحديثة تؤكد أن درجة قياسات المؤشر إذا كانت أكثر من 126 فمعناها أن الشخص مصاب بالسكر.

ومن 100 إلى 126 قابل للسكر، وأن الكوليسترول الضار لمرضى السكر والضغط لا بد أن يكون أقل من 100.