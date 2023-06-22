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تعليم ينبع: إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين

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تعليم ينبع: إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين

تعليم ينبع: إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين

تعليم ينبع: إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين
٠١:١٤:٥٧ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمد المدير العام لإدارة العليم بينبع، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ.

وبلغت نسبة المقبولين 54.61 في المئة من أعداد المتقدمين من المعلمين والمعلمات.

وبلغ إجمالي المتقدمين 564 معلمًا تم قبول 273 منهم، ورفض 290 منهم، بينما بلغ عدد المعلمات 854 متقدمة، تم قبول 518 منهن، و335 غير مقبولات.

وأتاحت إدارة التعليم بينبع، الاعتراض على النتيجة من 5/12/4444هـ، على أن تعلن النتيجة النهائية في 7/12/1444 هـ.

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إعلان نتيجة النقل الداخلي للمعلمين في تعليم الطائف

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خطوات الاستعلام عن النتيجة

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتيجة:

-التوجه إلى نظام نور.

-تسجيل الدخول من خلال استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

-بعد ذلك اضغط على خدمات شؤون المعلمين.

– الاستعلام عن حركة النقل الداخلي.

-عند قبول طلبك ستجد رسالة تم نقلك.

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خطوة بخطوة.. طريقة الاعتراض على نتيجة النقل الداخلي للمعلمين

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