الحرارة 45 في عرفات.. حالة الطقس المتوقعة على مكة والمشاعر المقدسة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

درجات الحرارة في مكة والمشاعر المقدسة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 45 درجة في عرفات ومزدفة، و44 في مكة المكرمة ومنى.

درجات الحرارة الصغرى على المشاعر المقدسة

– مكة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة، 31 درجة مئوية

“الأرصاد” يُبشر الحجاج باستقرار حالة الطقس

وفي وقت سابق، بشر المركز، ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله باستقرار حالة الطقس والحرارة بالمشاعر المقدسة.

استقرار حالة طقس خلال موسم الحج

وتوقع محلل الطقس بمركز الأرصاد، عقيل العقيل، استقرار حالة طقس خلال موسم الحج، مع استقرار درجات الحرارة التي تتراوح ما بين 43 إلى 45 درجة مئوية.

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تلطيف أجواء المشاعر خاصة في عرفات

وأوضح أن الأجواء ستكون حارة بوجه عام على المشاعر المقدسة، لكن الحكومة وفرت مرشات المياه التي تقوم بتلطيف الأجواء خاصة في مشعر عرفات.

وأضاف أن درجات الحرارة تنخفض بنسبة من 5 إلى 7 درجات بسبب مرشات المياه، وسط أجواء غائمة إلى غائمة جزئيًا، على شرف منطقة مكة ومرتفعات الطائف.