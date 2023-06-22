إعلان نتيجة النقل الداخلي للمعلمين في تعليم تبوك

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اعتمد مدير عام تعليم تبوك نتيجة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في مدارس المنطقة؛ وذلك عبر نظام نور.

وشملت الحركة نقل 733 معلمًا بنسبة 48%، كما تضمنت نقل 858 معلمة بنسبة 50%.

الاعتراض بعد ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتيجة الحركة

وتم تحديد فترة الاعتراض بعد ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتيجة الحركة، من حساب المعلم في نظام نور.

وقدم المدير العام لتعليم تبوك، التهنئة للمشمولين بحركة النقل الداخلي، متمنيًا أن تحقق الحركة مزيدًا من الاستقرار والعطاء.

الاستعلام عن النتيجة

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة من خلال حساب المعلم أو المعلمة على نظام نور، على النحو التالي:

1 – التوجه إلى نظام نور.

2- تسجيل الدخول من خلال استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

3 – بعد ذلك اضغط على خدمات شؤون المعلمين.

4 – الاستعلام عن حركة النقل الداخلي.

5 – عند قبول طلبك ستجد رسالة تم نقلك.

الاعتراض على نتائج النقل الداخلي

أتاحت وزارة التعليم، الاعتراض في غضون ثلاثة أيام فقط بدءًا من إعلان النتائج عبر نظام نور.

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