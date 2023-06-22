الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
أخبار السعودية.. معرض الرياض إكسبو 2030 ومسالخ ذبح الأضاحي وإجازة المعلمين
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أخبار السعودية.. معرض الرياض إكسبو 2030 ومسالخ ذبح الأضاحي وإجازة المعلمين

أخبار السعودية.. معرض الرياض إكسبو 2030 ومسالخ ذبح الأضاحي وإجازة المعلمين

أخبار السعودية.. معرض الرياض إكسبو 2030 ومسالخ ذبح الأضاحي وإجازة المعلمين
١٢:٤٤:٥٥ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

المملكة تكشف عن المخطط الرئيس لمعرض “الرياض إكسبو 2030”

كشفت المملكة عن المخطط الرئيس لمعرض “الرياض إكسبو 2030″، وذلك خلال حفل الاستقبال الرسمي الذي نظّمته الهيئة الملكية لمدينة الرياض في العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين 19 يونيو 2023م

“من جبل مكة العظيم.. مولد الهادي الأمين”.. أهازيج لأفراد الأمن المشاركين في موسم الحج

أظهر مقطع فيديو، نشرته فضائية “الإخبارية” في حسابها عبر موقع “تويتر”، أفراد وضباط الأمن أثناء التدريبات الاستعدادية للمشاركة في مهمة تأمين موسم الحج لهذا العام 1444 هــ.

وظائف برواتب وبدلات.. “الأوقاف” تزف بشرى سارة لهؤلاء الخريجين

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف إدارية وقانونية وتقنية حملة البكالوريوس في مقرها الرئيسي بالرياض، حسب المسميات والشروط التالية:

“الجوازات”: أكثر من 13 ألف قرار بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 13437 قرارًا إداريًا خلال شهر ذي القعدة 1444هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

“الإحصاء”: 19.2 مليار ريال صادرات المملكة غير النفطية في أبريل

انخفضت الصادرات السلعية للمملكة في شهر أبريل 2023، بنسبة 25.2% إلى 103 مليارات ريال، مقابل 137.7 مليار ريال في أبريل 2022.

في الرياض.. تعرف على أبرز المسالخ لذبح أضحيتك

يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل المجازر لذبح الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

خطوة بخطوة.. طريقة الاعتراض على نتيجة النقل الداخلي للمعلمين

أتاحت وزارة التعليم، الاعتراض على نتائج حركة النقل الداخلية للمعلمين، لمدة ثلاثة أيام منذ إعلانها إلكترونيًا، على أن يبدأ تطبيق حركتي النقل الخارجي والداخلي في بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ.

منها الرياض..”الأرصاد” يتوقع تساقط أمطار مع رياح وأتربة على 9 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المملكة.

"الأرصاد" يتوقع أمطارًا على مكة وعسير ورياحًا مغبرة على الرياض والشرقية

بنهاية دوام اليوم.. المعلمون يبدأون إجازة لمدة 51 يومًا

مع نهاية دوام اليوم الخميس، يدخل المعلمون والمعلمات في إجازة تستمر لمدة 51 يومًا.

توضيح جديد من الصندوق العقاري حول موعد إيداع الدعم السكني

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق العقاري مع سؤال أحد المستفيدين بشأن موعد نزول الدعم.

توضيح مهم.. هل التأمينات تقطع حساب المواطن؟

اشترط حساب المواطن الإفصاح عن الدخل للمسجلين في نظام التأمينات عند التسجيل في برنامج الدعم.

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