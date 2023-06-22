تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

كشفت المملكة عن المخطط الرئيس لمعرض “الرياض إكسبو 2030″، وذلك خلال حفل الاستقبال الرسمي الذي نظّمته الهيئة الملكية لمدينة الرياض في العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين 19 يونيو 2023م

أظهر مقطع فيديو، نشرته فضائية “الإخبارية” في حسابها عبر موقع “تويتر”، أفراد وضباط الأمن أثناء التدريبات الاستعدادية للمشاركة في مهمة تأمين موسم الحج لهذا العام 1444 هــ.

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف إدارية وقانونية وتقنية حملة البكالوريوس في مقرها الرئيسي بالرياض، حسب المسميات والشروط التالية:

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 13437 قرارًا إداريًا خلال شهر ذي القعدة 1444هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

انخفضت الصادرات السلعية للمملكة في شهر أبريل 2023، بنسبة 25.2% إلى 103 مليارات ريال، مقابل 137.7 مليار ريال في أبريل 2022.

يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل المجازر لذبح الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

أتاحت وزارة التعليم، الاعتراض على نتائج حركة النقل الداخلية للمعلمين، لمدة ثلاثة أيام منذ إعلانها إلكترونيًا، على أن يبدأ تطبيق حركتي النقل الخارجي والداخلي في بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المملكة.

مع نهاية دوام اليوم الخميس، يدخل المعلمون والمعلمات في إجازة تستمر لمدة 51 يومًا.

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق العقاري مع سؤال أحد المستفيدين بشأن موعد نزول الدعم.

اشترط حساب المواطن الإفصاح عن الدخل للمسجلين في نظام التأمينات عند التسجيل في برنامج الدعم.

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