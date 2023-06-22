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في 17 ساعة.. نجاح فصل التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة” بعد عملية جراحية معقدة
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في 17 ساعة.. نجاح فصل التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة” بعد عملية جراحية معقدة

في 17 ساعة.. نجاح فصل التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة” بعد عملية جراحية معقدة

في 17 ساعة.. نجاح فصل التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة” بعد عملية جراحية معقدة
١٢:٣٩:٠٨ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تشويش على صور النساء

 

تواصل – واس:

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، تمكّن الفريق الجراحي المختص من فصل التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة”.

وتشتركان ” سلمى وسارة”، في منطقة الرأس بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 17 ساعة.

 

العملية تمت بمشاركة 31 طبيبًا

وبدأت العملية في الساعة الثامنة من صباح يوم أمس، بمشاركة 31 من الاستشاريين والاختصاصيين والفنيين والكوادر التمريضية من تخصصات التخدير وجراحة الأعصاب للأطفال والتجميل وجراحة الأطفال.

 

وأوضح رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، الدكتور عبدالله الربيعة، أن التوأم وصلا إلى المملكة بتاريخ 23 نوفمبر 2021م.

اشتراك التوأم بالمخ والجيوب الوريدية حول المخ

وأكد أن الفريق الطبي، قام بإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة التي أوضحت اشتراك التوأم بالمخ والجيوب الوريدية حول المخ.

وأضاف أن الفريق الجراحي كان بقيادة الدكتور معتصم الزعبي، من جراحة الأعصاب للأطفال، والدكتور محمد الفوزان، من جراحة التجميل، والدكتور نزار الزغيبي، من تخدير الأطفال.

وبين أن الفريق قرر إجراء عملية الفصل على أربع عمليات منفصلة، بينهما عدة أسابيع إلى أشهر؛ لفصل المخ والجيوب الوريدية المشتركة.

إضافة إلى ثلاث عمليات لتمديد الجلد من قبل جراحة التجميل.

العمليات الأربع للفصل استغرقت 57 ساعة

 واستغرقت العمليات الأربع للفصل قرابة 57 ساعة منها 17 ساعة لهذه العملية الأخيرة.

وأشار إلى أن الدكتور الزعبي أفاد بأن الاشتراك كان معقدًا في منطقة الالتصاق خصوصًا موقع الجيوب الوريدية.

الأمر الذي جعل الفريق الجراحي يجري العملية على أربع مراحل منفصلة خلال الأشهر الماضية لضمان سلامة التوأم.

130 توأمًا سياميًا من 23 دولة في 23 عامًا

ونوه إلى أن البرنامج السعودي استطاع خلال 33 عامًا أن يعتني بـ 130 توأمًا سياميًا من 23 دولة من الدول الشقيقة والصديقة.

وتعد هذه العملية رقم 57 لبرنامج المملكة لفصل التوائم الملتصقة، حيث يعد البرنامج واحدًا من أكبر الخبرات العلمية العالمية في هذا التخصص الدقيق.

وقدم والدا التوأم من جانبهما شكرهما وامتنانهما لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على قيام الفريق الطبي المختص بإجراء عملية فصل التوأم وتقديم العلاج اللازم لهما.

وأشادا بما تقوم به المملكة من عمل إنساني كبير، مقدرين حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة طيلة مدة إقامتهم في المملكة.

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