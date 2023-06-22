إعلان نتيجة النقل الداخلي للمعلمين في تعليم الطائف

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اعتمد المدير العام لإدارة التعليم بالطائف، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية لهذا العام.

وبلغ عدد المتقدمين 6225 معلمًا ومعلمة، (3141 بنين)، و(3084 بنات).

وجرت الموافقة على عدد 1721 طلبًا للمعلمين، بنسبة 54.7 في المئة.

فيما تمت الموافقة على 1837 طلبًا للمعلمات، بنسبة 59.5 في المئة، بحسب ما جاء في حساب الإدارة عبر موقع “تويتر”.

وقدم المدير العام لتعليم الطائف، التهنئة للمشمولين بحركة النقل الداخلي، متمنيًا أن تحقق الحركة مزيدًا من الاستقرار والعطاء.

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الاستعلام عن النتيجة

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة من خلال حساب المعلم أو المعلمة على نظام نور.

وفيما يلي خطوات الاستعلام:

-التوجه إلى نظام نور.

-تسجيل الدخول من خلال استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

-بعد ذلك اضغط على خدمات شؤون المعلمين.

– الاستعلام عن حركة النقل الداخلي.

-عند قبول طلبك ستجد رسالة تم نقلك.

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الاعتراض على نتائج النقل الداخلي

أتاحت وزارة التعليم، الاعتراض في غضون ثلاثة أيام فقط بدءًا من إعلان النتائج عبر نظام نور.