المملكة تؤكد رفضها واستنكارها لاعتداءات مستوطني الاحتلال على الفلسطينيين

تواصل – فريق التحرير:

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن رفض المملكة التام واستنكارها لاعتداءات مستوطني الاحتلال في عددٍ من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وما أسفر عنها من وقوع ضحايا أبرياء ومصابين.

وعبّرت الوزارة عن رفض المملكة القاطع لأعمال الترويع والترهيب للمدنيين الفلسطينيين.

وأكدت أن المملكة تجدد دعمها الثابت لكل الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وبينت أن ذلك وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وتعرب المملكة عن تعازيها لأهالي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية قرب مدينة أريحا

في الوقت نفسه، شرع مستوطنون، اليوم، في إقامة بؤرة استيطانية جديدة، بالقرب من مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن عشرات المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة، بالقرب من منطقة الكعابنة، المطلة على مدينة أريحا.

وبينت أنهم قاموا بذلك بعد الاستيلاء على أراضٍ للفلسطينيين، وطرد سكانها منها، تمهيدًا لتحويل تلك البؤرة الاستيطانية لمستوطنة.

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

وحسب وكالة “وفا”، فقد اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة.

وأوضحت أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول أسطورة “هيكلهم”.

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“التعاون الإسلامي” تدين الإرهاب الصهيوني المنظم

من ناحيتها، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، التصعيد في الإرهاب المنظم الذي تمارسه عصابات المستوطنين وقوات الاحتلال ضد عددٍ من البلدات الفلسطينية.

ودانت استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وإحراق المنازل والسيارات، وإتلاف الممتلكات، معتبرة ذلك جريمة حرب مستمرة تستدعي اتخاذ إجراءات لمُحاسبة الجُناة وتحقيق العدالة.

وحمّلت المنظمة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار هذه الجرائم، مؤكدة أن الإفلات من العقاب وعدم قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته.