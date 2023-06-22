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“لقضاء إجازة ممتعة”.. 6 خطوات ضرورية قبل السفر
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“لقضاء إجازة ممتعة”.. 6 خطوات ضرورية قبل السفر

“لقضاء إجازة ممتعة”.. 6 خطوات ضرورية قبل السفر

“لقضاء إجازة ممتعة”.. 6 خطوات ضرورية قبل السفر
١١:٥٢:١٥ ص، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت إدارة المرور عدة نصائح لسفر أكثر راحة وإجازة أكثر متعة، مشددة على ضرورة فحص المركبة قبل السفر.

6 خطوات

وقالت إدارة المرور إن هناك 6 خطوات ضرورية يجب اتباعها:

1- فحص السوائل وتغيير اللازم.

2- فحص المكابح.

3- فحص الأنوار.

4- فحص الإطارات ووجود الإطار الاحتياطي.

5- وجود أدوات السلامة وصلاحيتها.

6- الحصول على الراحة الكافية.

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“المرور”: طرح لوحات إلكترونية مميزة عبر “أبشر”.. و3 خطوات للتسجيل

مزاد اللوحات الإلكترونية 

في وقت سابق، كشفت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني لعرض لوحات مميزة عبر منصة أبشر، والتي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

وقالت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إن مزاد اللوحات المميزة ينطلق اليوم ويستمر حتى غدًا الاثنين الموافق 19 من يونيو 2023.

3 خطوات

وأشارت المرور إلى طريقة الوصول إلى الخدمة عن طريق 3 خطوات وهي:

1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار المرور.

3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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