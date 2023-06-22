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“سعود الطبية” توجه إرشادات مهمة للحجاج بشأن جودة وسلامة الغذاء
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“سعود الطبية” توجه إرشادات مهمة للحجاج بشأن جودة وسلامة الغذاء

“سعود الطبية” توجه إرشادات مهمة للحجاج بشأن جودة وسلامة الغذاء

“سعود الطبية” توجه إرشادات مهمة للحجاج بشأن جودة وسلامة الغذاء
١١:٣٩:٠٧ ص، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت مدينة الملك سعود الطبية، عددًا من الإرشادات المهمة لضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، بشأن جودة وسلامة الغذاء.

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إرشادات مهمة للحجاج بشأن جودة وسلامة الغذاء

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه لموسم حج وبرنامج مميز، فإنه  يتطلب من الحاج ضرورة التأكد من جودة وسلامة غذائه، وذلك على النحو التالي:

 1 – شراء الأغذية من مصادر موثوقة.

2 – غسل اليدين جيدًا قبل تحضير الطعام.

3 – طهي الأغذية في درجة حرارة عالية.

4 – نقل الأغذية المبردة إلى الأماكن المخصصة لها في أقصر وقت.

5 – حفظ المواد الغذائية بالثلاجة، اللحوم في الأسفل والخضراوات في المنتصف والطعام المطبوخ في الأعلى.

6 – إذا كان لديك شك في تلوث الأطعمة أو تغير الطعم أو اللون أو الرائحة، يتم التخلص منها على الفور.

7 – تجنب شراء الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية والابتعاد عن العبوات غير السليمة مثل، “المنتفخة والصدئة والمنبعجة”.

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60 ألف حاجٍّ يتلقَّون الخدمات العلاجية في مكة والمدينة

وأوضحت “الصحة” أن عدد الحجَّاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ 60.224 حاجًّا منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى يوم الثلاثاء الثاني من شهر ذي الحجة 1444هـ .

وأفادت الوزارة أن ضيوف الرحمن استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية.

وأكدت أن المستشفيات قدَّمَت مجموعة من الخدمات؛ منها إجراء (15 عملية قلب مفتوح، و114 قسطرة قلبية، و264 عملية غسيل كلوي).

بينما دخل 998 حاجًّا إلى المستشفيات، وشاركت الصحة الافتراضية ببعض الخدمات؛ حيث بلغ إجمالي المستفيدين من تلك الخدمات 57 حاجًّا.

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أخبار السعودية إرشادات هامة للحجاج الحج سلامة الغذاء مدينة الملك سعود الطبية موسم الحج وزارة الصحة

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