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معلمون يثيرون الجدل أثناء توديع الطلاب الخريجين.. شاهد ماذا فعلوا؟
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معلمون يثيرون الجدل أثناء توديع الطلاب الخريجين.. شاهد ماذا فعلوا؟

معلمون يثيرون الجدل أثناء توديع الطلاب الخريجين.. شاهد ماذا فعلوا؟

معلمون يثيرون الجدل أثناء توديع الطلاب الخريجين.. شاهد ماذا فعلوا؟
١٢:٠١:٢٢ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، طريقة مبتكرة في وداع الطلاب الخريجين من جانب معلميهم.

المقطع المتداول يظهر أحد الطلاب وقد امتلأ ثوبه بالعبارات الوداعية من المعلمين، فيما شوهد أحدهم وهو بمسك بالقلم ويكتب عبارة “أفضل خريج 2023”.

وجرت العادة على تدوين عبارات الوداع والذكرى من جانب الطلاب عند التخرج، لكن الجديد أنها خرجت عن المألوف لتتحول من “صفحات الورق” إلى “ملابس الطلاب”.

ردود الفعل 

وأثار المقطع الذي نشره حساب “الموجهون الطلابيون” في موقع “تويتر”، انقسامًا في ردود الفعل بين المتابعين إزاء الطريقة التي لا تبدو مألوفة للكثيرين.

وكتب البعض معلقًا: “إذا للذكرى عادي أفضل من البخاخات الضارة والألوان على الملابس”.

لكن هناك من اعتبر أنه “لا يليق بأي تربوي هذا الأمر”. فيما وصفه آخر: “للأسف تصرف غير تربوي من المعلم”.

لكن أحد المتحمسين كتب: “بلاش عقد.. من الجميل مصادقة الطلاب والتعامل معهم حسب أفكارهم ومشاركتهم فرحتهم بأسلوبهم بعيدًا عن العقد والتزمت.. من الضروري خلع رداء الجدية والحدة معهم في بعض الأوقات..”.

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احتقال طلاب الثانوية في تهامة قحطان بتخرجهم 

وكان مقطع فيديو لاحتفال طلاب الثانوية في إحدى المدارس جنوبي المملكة بمناسبة تخرجهم لاقى إشادة واسعة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وجسد طلاب مركز القائمة في تهامة قحطان الوفاء والنبل تجاه مدير المدرسة ومعلميها، بعد أن قاموا بتكريمهم نظير ما بذلوه من جهد معهم، وقدموا لهم الشكر في لافتة لاقت استحسانًا واسعًا بين المتابعين.

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وعلق أحدهم مبديًا إعجابه بصنيع الطلاب، قائلاً: أنا لا أسميهم طلابًا، هؤلاء رجال وأفتخر فيهم، وفي كل من يعمل مثلهم في كل مكان من وطننا الغالي”.

واعتبر آخر أن ما قام به الطلاب تجاه معلمهيم “درس عظيم جدًا وخصوصًا في هذا الزمن عندما يتربى الشباب على المبادىء والقيم سنحصل على جيل سوي شامخ”.

وكتب ثالث: “مبارك لهم النجاح.. وبارك الله فيهم فيما قاموا به تجاه إدارة المدرسة وهيئة التدريس فيها.. يستحقون الإشادة والشكر والتقدير.. سائلاً الله لهم النجاح والتوفيق في المراحل القادمة.. والشكر والتقدير لكل القائمين في المدرسة”.

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