العلماء يبتكرون مادة من الجل لعلاج تلف الغضروف

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أظهرت مادة من الجل قابلة للتحلل البيولوجي، نتائج واعدة في المساعدة على التئام الغضروف التالف، وهو أمر بالغ الأهمية لحركة الركبة والورك، وفق ما أفادت دراسة جديدة.

ونُشرت نتائج الدراسة التي أجرتها جامعة كولومبيا البريطانية حول المادة القابلة للتحلل الحيوي (tht) وتحويلها إلى سقالة اصطناعية، في مجلة “نيتشر” العلمية.

وتتضمن شرحًا تفصيليًا حول الخصائص التي يمكن أن تساعد في تجديد الغضروف.

واستخدم فريق الباحثين، طريقة جديدة لتقوية مادة الجل البروتينية دون تخفيف صلابتها عن طريق تشابك سلاسل بروتين معين يتكون من شبكة الجل.

ويقول الباحثون إن الغضروف القابل للتحلل الحيوي يتسم بكونه صلبًا وقويًا.

قال لينجلان فو، الذي أجرى البحث كطالب دكتوراه في قسم الكيمياء بجامعة كولومبيا البريطانية: “يمكن لهذه السلاسل المتشابكة أن تتحرك، مما يسمح بتبديد الطاقة.

على سبيل المثال، تأثير القفز، تمامًا مثل امتصاص الصدمات في الدراجات. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بدمج هذا مع طريقة موجودة لطي وفتح البروتينات، والتي تسمح أيضًا بتبديد الطاقة”.

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أهمية الغضروف

ويلعب الغضروف دورًا حيويًا في حركة مفاصل الجسم، فهو المفتاح لسلاستها، وعندما يتضرر يمكن أن يسبب الألم ويقلل من الوظيفة ويؤدي إلى التهاب المفاصل.

وقال المؤلف الكبير هونج بين لي، الأستاذ في قسم الكيمياء بجامعة كولومبيا البريطانية، إن “الغضروف معقد. يمثل إصلاح الغضروف المفصلي تحديًا طبيًا مهمًا لأنه من الطبيعي أنه لا يصلح نفسه”.

وأضاف، وفقًا لوكالة “يو بي آي”، أن أي مادة تساعد على تجديد الغضروف يجب أن تظل ميكانيكيًا كافية لتجنب الانحناء أو التشوه، لكنها قوية بما يكفي لمقاومة الانكسار وتجنب التقصف”.

وكان الجل الذي ابتكره الباحثون قويًا بما يكفي لمقاومة القطع بالمشرط ومقاومة الضغط، مقارنةً بشكل إيجابي بالغضروف المفصلي الفعلي.

ان الجل قادرًا على استعادة شكله الأصلي بسرعة بعد الضغط، كما يفعل الغضروف الحقيقي بعد القفز.

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التجارب على الأرانب

في البحث الذي أُجري على الأرانب، أظهرت عملية الزرع بالجيل علامات ملحوظة لإصلاح الغضروف المفصلي بعد 12 أسبوعًا من الزرع. ويعمل الجل على تجنب أن يرفضه جسم الحيوان.

وجاء في الدراسة: “لاحظ الباحثون نمو أنسجة العظام بشكل مشابه للأنسجة الموجودة، وتجدد الأنسجة بالقرب من الغضاريف الموجودة لمجموعة غرسات الجل – نتائج أفضل بكثير مما رأوه مع مجموعة التحكم”.

لكنّ الباحثين قالوا إنه لا يزال سابقًا لأوانه للتجارب البشرية، وهناك حاجة لمزيد من الاختبارات على الحيوانات للمضي قدمًا. وشددوا على أن الجل الحالي يحتاج إلى مزيد من الصقل في تركيبته الحالية لتعزيز تجديد الخلايا.

قال لي: “من خلال تحسين كل من الإشارات البيوكيميائية والميكانيكية الحيوية معًا، سنرى في المستقبل ما إذا كانت هذه السقالات الجديدة يمكن أن تؤدي إلى نتائج أفضل”.