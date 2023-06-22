“الإحصاء”: 25.2% انخفاضًا في الصادرات السلعية خلال إبريل

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كشف بيان الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض الصادرات السلعية في شهر إبريل الجاري بنسبة 25.2% مقارنة بشهر إبريل 2022م. حيث بلغت قيمتها 103.0 مليار ريال في شهر إبريل 2023م.

وبحسب البيان، تراجعت الصادرات غير النفطية خلال شهر إبريل الماضي بنسبة 31.2%؛ لتبلغ 19.2 مليار ريال مقابل 28 مليار ريال في الشهر ذاته من 2022. ومقارنة بشهر مارس، تراجعت الصادرات 21.4%، كما تجاوزت الصادرات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري 68 مليار ريال.

والشهر الماضي، سجلت صادرات المملكة غير النفطية 68.15 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، بمتوسط تصدير يومي يعادل 760 مليون ريال.

انخفاض صادرات اللدائن

وفي الوقت نفسه تراجعت الصادرات غير النفطية 13.3% خلال الفترة، متأثره بقيم الصادرات المتجهة للصين والهند، مع انخفاض في صادرات اللدائن والمطاط، وكذلك الصناعات الكيماوية والمعادن، حسب “الاقتصادية”.

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21 مصدرًا

وتقيم صادرات المملكة غير النفطية إلى 21 مصدرًا رئيسًا، أبرزها:

– المنتجات الكيماوية.

– مصنوعات اللدائن والمطاط.

– مصنوعات المعادن.

– معدات النقل، الآلات والمعدات الكهربائية.

– المنتجات الحيوانية.

– المواد الغذائية والمشروبات.

– مصنوعات الورق، واللؤلؤ والأحجار الكريمة.

الصناعات الكيماوية

وضغطت المنتجات الرئيسة على صادرات الربع الأول، حيث تراجعت قيم صادرات الصناعات الكيماوية 20% لتصل إلى 21.4 مليار ريال.

بينما تراجعت صادرات اللدائن والمطاط 32% لتصل إلى 16 مليار ريال، حيث مثلت تلك المنتجات نحو 55% من إجمالي ما صدرته المملكة.

وتسخر المملكة جهودها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وخدماتهم.

إضافة إلى دفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الدولية، وذلك من خلال تقديم حزمة متنوعة من الخدمات.

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