الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“الإحصاء”: 25.2% انخفاضًا في الصادرات السلعية خلال إبريل
كيف تستثمرها لصالحك؟.. 10إيجابيات وسلبيات لإجازة نهاية العام الدراسي
“ثلج البطيخ”.. سر تحول الجبال بأمريكا إلى اللون الأحمر
وظائف برواتب وبدلات.. “الأوقاف” تزف بشرى سارة لهؤلاء الخريجين
“الجوازات”: أكثر من 13 ألف قرار بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
“الإحصاء”: 19.2 مليار ريال صادرات المملكة غير النفطية في أبريل

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

“الإحصاء”: 25.2% انخفاضًا في الصادرات السلعية خلال إبريل

“الإحصاء”: 25.2% انخفاضًا في الصادرات السلعية خلال إبريل

“الإحصاء”: 25.2% انخفاضًا في الصادرات السلعية خلال إبريل
١١:٠٣:٢٢ ص، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف بيان الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض الصادرات السلعية في شهر إبريل الجاري بنسبة 25.2% مقارنة بشهر إبريل 2022م. حيث بلغت قيمتها 103.0 مليار ريال في شهر إبريل 2023م.

وبحسب البيان، تراجعت الصادرات غير النفطية خلال شهر إبريل الماضي بنسبة 31.2%؛ لتبلغ 19.2 مليار ريال مقابل 28 مليار ريال في الشهر ذاته من 2022.

ومقارنة بشهر مارس، تراجعت الصادرات 21.4%، كما تجاوزت الصادرات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري 68 مليار ريال.

والشهر الماضي، سجلت صادرات المملكة غير النفطية 68.15 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، بمتوسط تصدير يومي يعادل 760 مليون ريال.

انخفاض صادرات اللدائن

وفي الوقت نفسه تراجعت الصادرات غير النفطية 13.3% خلال الفترة، متأثره بقيم الصادرات المتجهة للصين والهند، مع انخفاض في صادرات اللدائن والمطاط، وكذلك الصناعات الكيماوية والمعادن، حسب “الاقتصادية”.

اقرأ أيضًا:

وزير الصناعة: المملكة تهدف لرفع الصادرات 4 أضعاف وخلق فرص وظيفية نوعية (فيديو)

21 مصدرًا

وتقيم صادرات المملكة غير النفطية إلى 21 مصدرًا رئيسًا، أبرزها:

– المنتجات الكيماوية.

– مصنوعات اللدائن والمطاط.

– مصنوعات المعادن.

– معدات النقل، الآلات والمعدات الكهربائية.

– المنتجات الحيوانية.

– المواد الغذائية والمشروبات.

– مصنوعات الورق، واللؤلؤ والأحجار الكريمة.

الصناعات الكيماوية

وضغطت المنتجات الرئيسة على صادرات الربع الأول، حيث تراجعت قيم صادرات الصناعات الكيماوية 20% لتصل إلى 21.4 مليار ريال.

بينما تراجعت صادرات اللدائن والمطاط 32% لتصل إلى 16 مليار ريال، حيث مثلت تلك المنتجات نحو 55% من إجمالي ما صدرته المملكة.

وتسخر المملكة جهودها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وخدماتهم.

إضافة إلى دفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الدولية، وذلك من خلال تقديم حزمة متنوعة من الخدمات.

اقرأ أيضًا:

الصادرات غير النفطية تحقق 68 مليار ريال خلال الربع الأول من 2023

الصورة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الإحصاء السعودية المملكة الهيئة العامة للإحصاء

مواد ذات صلة

المزيد
(التجارة): ارتفاع كبير في بلاغات العيد تجاوز 30 %

(التجارة): ارتفاع كبير في بلاغات العيد تجاوز 30 %

٠٣:٣٠ م، الأثنين، ٢٠ أغسطس ٢٠١٢
قفزة في أسعار النفط اليوم.. وخام برنت يُباع بـ 80 دولار

قفزة في أسعار النفط اليوم.. وخام برنت يُباع بـ 80 دولار

٠٤:٣٤ م، الثلاثاء، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
“الأعلى منذ عام”.. أسعار النفط تقفز و”برنت” عند 84 دولارا للبرميل

“الأعلى منذ عام”.. أسعار النفط تقفز و”برنت” عند 84 دولارا للبرميل

٠١:٢٠ م، الأثنين، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 6,987.76 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 6,987.76 نقطة

٠٥:٠٠ م، الخميس، ١٢ أكتوبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *