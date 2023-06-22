وظائف برواتب وبدلات.. “الأوقاف” تزف بشرى سارة لهؤلاء الخريجين
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف إدارية وقانونية وتقنية حملة البكالوريوس في مقرها الرئيسي بالرياض، حسب المسميات والشروط التالية:
* المسميات الوظيفية:
– أخصائي تحليل أعمال.
– أخصائي الأمن السيبراني.
– رئيس قسم حوكمة البيانات.
* التخصصات المطلوبة:
– القانون
– الأنظمة
– الشريعة
– الاقتصاد
– إدارة الأعمال
– تحليل الأعمال
– نظم معلومات إدارية
– الإحصاء
– الرياضيات
– العلوم الإكتوارية
– علوم البيانات
– تحليل البيانات
– حوكمة البيانات
– إدارة البيانات
– نظم المعلومات حاسب
– علوم الحاسب
– الأمن السيبراني
– أمن المعلومات
* الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– المؤهل العلمي بكالوريوس في تخصص مشابه للوظيفة.
– خبرة في نفس مجال العمل.
– استيفاء المعايير المذكورة في المتطلبات من حيث المؤهلات والمهارات.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
* المزايا:
– رواتب تنافسية.
– تأمين صحي يغطي الموظفين وأبناءهم وآبائهم.
– بدل تعليم للأطفال.
– خصومات حصرية للموظفين.
– برامج تدريبية وخطة نمو مهني.
* طريقة التقديم:
التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا