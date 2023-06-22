الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف برواتب وبدلات.. “الأوقاف” تزف بشرى سارة لهؤلاء الخريجين
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وظائف برواتب وبدلات.. “الأوقاف” تزف بشرى سارة لهؤلاء الخريجين

وظائف برواتب وبدلات.. “الأوقاف” تزف بشرى سارة لهؤلاء الخريجين

وظائف برواتب وبدلات.. “الأوقاف” تزف بشرى سارة لهؤلاء الخريجين
١٠:٣٨:٣١ ص، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف إدارية وقانونية وتقنية حملة البكالوريوس في مقرها الرئيسي بالرياض، حسب المسميات والشروط التالية:

* المسميات الوظيفية:

– أخصائي تحليل أعمال.

– أخصائي الأمن السيبراني.

– رئيس قسم حوكمة البيانات.

* التخصصات المطلوبة:

– القانون

– الأنظمة

– الشريعة

– الاقتصاد

– إدارة الأعمال

– تحليل الأعمال

– نظم معلومات إدارية

– الإحصاء

– الرياضيات

– العلوم الإكتوارية

– علوم البيانات

– تحليل البيانات

– حوكمة البيانات

– إدارة البيانات

– نظم المعلومات حاسب

– علوم الحاسب

– الأمن السيبراني

– أمن المعلومات

* الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– المؤهل العلمي بكالوريوس في تخصص مشابه للوظيفة.

– خبرة في نفس مجال العمل.

– استيفاء المعايير المذكورة في المتطلبات من حيث المؤهلات والمهارات.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

* المزايا:

– رواتب تنافسية.

– تأمين صحي يغطي الموظفين وأبناءهم وآبائهم.

– بدل تعليم للأطفال.

– خصومات حصرية للموظفين.

– برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

* طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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