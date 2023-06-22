“ثلج البطيخ”.. سر تحول الجبال بأمريكا إلى اللون الأحمر

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تحولت الثلوج الجبلية بولاية يوتا الأمريكية إلى ظلال من الأحمر والوردي والبرتقالي؛ بسبب ما قال الخبراء إنها ظاهرة تسمى ثلج البطيخ.

التقط زوار الجبال في مقاطعة كاش، صورًا تظهر التدرج غير المعتاد للثلج.

فيما قال العلماء إنها ظاهرة طبيعية ناتجة عن ازدهار الطحالب الخضراء، “كلاميدوموناس نيفاليس”، الموجودة في سلاسل الجبال حول العالم.

“وكلاميدوموناس نيفاليس” هي طحالب خضراء أحادية الخلية حمراء اللون.

توجد في حقول الثلوج في جبال الألب والمناطق القطبية في جميع أنحاء العالم.

وهي واحدة من الطحالب الرئيسة المسؤولة عن التسبب في ظاهرة تساقط الثلوج، حيث تظهر بقع الثلج حمراء أو وردية اللون.

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التفسير العلمي للظاهرة

قال سكوت هوتالينج، الأستاذ في قسم علوم مستجمعات المياه بجامعة ولاية يوتا لمحطة (KTVX) التلفزيونية:

“تنتج طحالب الثلج صبغة تغميق خلاياها بشكل أساس”.

وأضاف: “وهذه الصبغة تعمل كحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية.

كما أن هذه الصبغة تحمي حمضها النووي والجوانب الأخرى لعضياتها من التلف لأنها في مثل هذا المكان المشرق”.

وأضاف: “ولكن بعد ذلك أيضًا، لها فائدة ثانوية تتمثل في جعل خلاياها تمتص الحرارة التي تذوب الثلج من حولها مما يسمح لها بالوصول إلى الماء”.

وقال العلماء، في وقت سابق من هذا العام، إن كمية الطحالب الموجودة في غرب الولايات المتحدة يمكن أن تسهم في ظروف الجفاف.

وأضاف هوتالينج، لإذاعة (KUER): “هناك الكثير من الأدلة الآن التي تُظهر أن هذه الطحالب تسهم بشكل كبير في ذوبان الجليد الشامل حول الغرب”.

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