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“الإحصاء”: 19.2 مليار ريال صادرات المملكة غير النفطية في أبريل
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“الإحصاء”: 19.2 مليار ريال صادرات المملكة غير النفطية في أبريل

“الإحصاء”: 19.2 مليار ريال صادرات المملكة غير النفطية في أبريل

“الإحصاء”: 19.2 مليار ريال صادرات المملكة غير النفطية في أبريل
١٠:٣٥:٠٨ ص، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت الصادرات السلعية للمملكة في شهر أبريل 2023، بنسبة 25.2% إلى 103 مليارات ريال، مقابل 137.7 مليار ريال في أبريل 2022.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، في بيان، إن الانخفاض يعود إلى تراجع الصادرات البترولية بنحو 25.9 مليار ريال بنسبة 23.6% إلى 83.8 مليار ريال خلال أبريل الماضي، مقابل نحو 109.7 مليار ريال في أبريل 2022.

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الصادرات البترولية

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.7% في أبريل 2022، إلى نسبة 81.3% في أبريل 2023.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر مارس 2023، بمقدار 4.5 مليار ريال وبنسبة 4.2%.

تراجع الصادرات غير البترولية

وتراجعت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 31.2% في أبريل 2023، إلى 19.2 مليار ريال، مقابل 28 مليار ريال في أبريل 2022.

وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 1% إلى 57.9 مليار ريال في أبريل 2023، مقابل 57.3 مليار ريال في أبريل 2022.

وبلغ الفائض التجاري 45 مليار ريال في أبريل 2023، مقابل 81 مليار ريال في أبريل 2022.

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