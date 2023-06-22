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“الجوازات”: أكثر من 13 ألف قرار بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
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“الجوازات”: أكثر من 13 ألف قرار بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

“الجوازات”: أكثر من 13 ألف قرار بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

“الجوازات”: أكثر من 13 ألف قرار بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
١٠:٣٦:٥٨ ص، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 13437 قرارًا إداريًا خلال شهر ذي القعدة 1444هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

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تنبيه من الجوازات

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

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