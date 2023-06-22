وبيان من “التعاون الإسلامي”.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

تواصل – واس:

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة.

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وأوضحت أن المستوطنينوضح نفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوسا تلمودية في ساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول أسطورة “هيكلهم”.

الاحتلال يُفجر منزل أسير فلسطيني في نابلس

كما فجرت قوات الاحتلال اليوم، منزل أسير فلسطيني، خلال عملية اقتحام واسعة لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت نابلس، وحاصرت عدة منازل وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع صوب الفلسطينيين، ثم أقدمت على تفجير منزل فلسطيني، بعد تهجير سكانه في العراء.

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من جانبه، ندد نادي الأسير الفلسطيني بتفجير قوات الاحتلال لمنزل أسير فلسطيني في نابلس، مؤكدًا أن ذلك يعد جريمة بحق الأسرى وعائلاتهم.

وحذر من تصاعد الجرائم بحق الأسرى في ظل عمليات الهدم المستمرة لمنازلهم والعقوبات الجماعية عليهم.

“التعاون الإسلامي” تدين الإرهاب الصهيوني المنظم

في الوقت نفسه، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، التصعيد في الإرهاب المنظم الذي تمارسه عصابات المستوطنين وقوات الاحتلال ضد عددٍ من البلدات الفلسطينية.

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وأكدت استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وإحراق المنازل والسيارات وإتلاف الممتلكات، معتبرة ذلك جريمة حرب مستمرة تستدعي اتخاذ إجراءات لمُحاسبة الجُناة وتحقيق العدالة.

وحمّلت المنظمة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار هذه الجرائم، مؤكدة أن الإفلات من العقاب وعدم قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في الوقت ذاته إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.