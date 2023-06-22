كيف تستثمرها لصالحك؟.. 10إيجابيات وسلبيات لإجازة نهاية العام الدراسي

تواصل – فريق التحرير:

مع انتهاء اختبارات افصل الدراسي الثالث اليوم، يدخل الطلاب في إجازة تستمر لمدة 60 يومًا، والتي قد تختلف الخطط بشأن قضائها من طالب لآخر بين من يسعى لاستغلالها في السفر والرحلات، أو استثمارها بشكل إيجابي في تزويد مهارات التعلم.

ولاشك أن هناك العديد من الفوائد للإجازة الصيفية للطلاب. التي يرصدها موقع (flexcollegeprep.com) على النحو التالي:

الراحة من المذاكرة وتجديد الطاقة

من الفوائد الرئيسية للحصول على الإجازة هو الحصول على الراحة، في ظل الجدول الزمني المزدحم طوال العام الدراسي، والانشغال بالمذاكرة والقيام بالواجبات المدرسية.

لذا من المهم أن تحول تركيزك إلى شغفك، والحصول عى الراحة اللازمة خلال الإجازة الصيفية.

تتيح الإجازة للطلاب اتخاذ القرارات بأنفسهم واستكشاف اهتماماتهم دون تكليفهم بالبحث أو الواجب المنزلي. غالبًا ما يتم تشجيعهم على تنمية مهاراتهم وإبداعهم خلال أشهر العطلة للتعرف على أنفسهم والعالم من حولهم.

تحسين نقاط الضعف

فائدة أخرى للإجازة الصيفية هي وقت الفراغ. في أشهر الصيف، يمكن للطلاب تخصيص وقتهم لتعزيز المهارات الدراسية. استفد من الوقت الذي تقضيه بعيدًا عن المدرسة لتطوير وتحسين نقاط ضعفك خلال الاختبارات، واكتساب الثقة قبل خوضها.

فرصة للعمل

يمكن أن تكون أشهر الصيف لطلاب الثانوية فرصة لخوض غمار العمل واكتساب المال. قد تكون الإجازة فرصة جيدة أمام الطلاب في كيفية الاستفادة من وقت فراغهم والتعبير عن نفسهم وإظهار جديتهم في العمل واكتساب بعض المال.

الاستعداد للعام الدراسي الجديد

خلال الإجازة الصيفية، يختار بعض الطلاب الدراسة والاستعداد للعام الدراسي الجديد، حتى يكونوا على أهبة الاستعداد. فمن مزايا الإجازة فرصة التركيز على المناهج الدراسية في أجواء أفضل وأقل ضغوطًا عن فترة الدراسة الفعلية.

الحصول على دورات

هناك ميزة أخرى للإجازة الصيفية، من خلال استثمارها في تحسين متوسط درجاتهم، والتركيز على رفع مستواهم، عبر الاهتمام بمزيد من التحصيل العلمي، والحصول على دورات تعليمية,

اكتساب خبرات مبكرة

يستفيد بعض الطلاب من إجازتهم الصيفية في الحصول على تدريب في المجال الذي يختارونه. ويعد ذلك فرصة رائعة لاكتساب الخبرة في مجال عملك المحتمل، وبناء سيرتك الذاتية في وقت مبكر.

تطوير المهارات الاجتماعية

من إيجابيات الإجازة الصيفية، تخصيص وقت لتطوير المهارات الاجتماعية لديك، عبر ناء العلاقات في حياتك الشخصية التي لها تأثير على ثقتك بنفسك، وصحتك العقلية.وتوفر أشهر الصيف وقتًا للاسترخاء والاقتراب أكثر من الأصدقاء والمحيط العائلي.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. فرحة عارمة بين الطلاب بانتهاء الاختبارات والحصول على الإجازة

سلبيات الإجازة الصيفية

في المقابل، هناك بعض السلبيات التي يجب مراعاتها بخصوص الحصول على إجازة نهاية العام الدراسي.

نسيان ما تعلمته

أحد الأمور السلبية في الإجازة الصيفية هو احتمال نسيان المهارات التي تعلمتها طوال العام الدراسي. إذ يمكن أن تؤثر سلبًا على الحصيلة العلمية لدى الطلاب.

عادات الدراسة

عيب آخر في الإجازة الصيفية هو فقدان عادات الدراسة. بعد الإجازة، يصعب إعادة بناء التحفيز والقدرة على التحمل والتركيز، لأنه طوال فصل الصيف، يجد الطلاب أنفسهم معتادين على وقت الفراغ والاسترخاء، وقد يكون من الصعب إعادة التكيف مع ضغوط ومتطلبات الدراسة.

ضاع الوقت في المراجعة في بداية العام الدراسي

سيحتاج المعلمون عادةً إلى مراجعة المهارات الأساسية التي يجب على الطلاب اكتسابها. بسبب الابتعاد عن المذاكرة والمراجعة خلال الصيف، قد يدفع ذلك المعلمين إلى استغراق كثير من الوقت في المراجعة وإعادة تدريس المهارات الأساسية.

يجب على الطلاب وضع خطط لاستخدام وقتهم بشكل فعال لتحسين حياتهم الاجتماعية، والحفاظ على تفوقهم الدراسي، وتعزيز صحتهم العقلية.

لذا فإنه من المناسب تخصيص قدر صغير من الوقت الذي يعيدك إلى الدراسة، وبما يقلل من عبء جدول مكثف خلال العام الدراسي، دون التعرض للضغوط المعتادة.

اقرأ أيضًا:

3 فصول و128 يوما إجازة.. موعد بداية ونهاية العام الدراسي الجديد