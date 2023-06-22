42 بالرياض.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة في جميع مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على المشاعر المقدسة ومعظم مناطق المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 45 في عرفة ومزدلفة، و44 درجة في مكة المكرمة والمدينة ومنى والأحساء، و43 في بريدة والصمان والدهناء.

وسجل 42 في الرياض ووادي الدواسر والدوادمي وحفر الباطن، و41 درجة في ينبع ورفحاء.

كما سجل 40 درجة في شرورة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 31 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها 17، والقريات وطريف 20، والباحة والطائف 24 درجة مئوية.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.

وتمتد الحالة إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم.

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

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