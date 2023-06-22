الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
42 بالرياض.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة في جميع مناطق المملكة
بنهاية دوام اليوم.. المعلمون يبدأون إجازة لمدة 51 يومًا
“صحة الحجيج”.. 4 إرشادات للياقة بدنية مفيدة لصحة الحاج أثناء أداء المناسك
انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 204 ريالات
“المسند” يكشف سبب استقرار مناخ المملكة صيفًا.. ويُحذر من هذا الأمر
شاهد.. فرحة عارمة بين الطلاب بانتهاء الاختبارات والحصول على الإجازة

الرئيسية

 /

محليات

 /

42 بالرياض.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة في جميع مناطق المملكة

42 بالرياض.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة في جميع مناطق المملكة

42 بالرياض.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة في جميع مناطق المملكة
٠٩:٤٠:٣٨ ص، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على المشاعر المقدسة ومعظم مناطق المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 45 في عرفة ومزدلفة، و44 درجة في مكة المكرمة والمدينة ومنى والأحساء، و43 في بريدة والصمان والدهناء.

وسجل 42 في الرياض ووادي الدواسر والدوادمي وحفر الباطن، و41 درجة في ينبع ورفحاء.

كما سجل 40 درجة في شرورة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 31 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها 17، والقريات وطريف 20، والباحة والطائف 24 درجة مئوية.

الصورة

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.

 وتمتد الحالة إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم.

 في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

اقرأ أيضًا:

خبير طقس يُحذر من أجواء حارة مع أمطار ورياح على 6 مناطق

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
«البيئة» تنشر 21 فرقة لمكافحة الجراد الصحراوي في عسير والباحة

«البيئة» تنشر 21 فرقة لمكافحة الجراد الصحراوي في عسير والباحة

٠٧:٥٢ م، الجمعة، ٢٨ يونيو ٢٠١٩
توقعات بأمطار غزيرة ورياح وغبار.. على هذه المناطق

توقعات بأمطار غزيرة ورياح وغبار.. على هذه المناطق

٠٨:٢٧ ص، الأربعاء، ٠٧ أغسطس ٢٠١٩
جدة.. ضبط مواطن انتحل صفة رجل أمن لسلب المارة والاعتداء عليهم بالضرب

جدة.. ضبط مواطن انتحل صفة رجل أمن لسلب المارة والاعتداء عليهم بالضرب

٠٥:٠٦ م، الخميس، ١٦ فبراير ٢٠١٧
الأوقاف: أغلب أئمة المساجد قضاة ومعلمون.. وتفريغهم شأن “كبار العلماء”

الأوقاف: أغلب أئمة المساجد قضاة ومعلمون.. وتفريغهم شأن “كبار العلماء”

٠٧:٣٣ ص، الثلاثاء، ٢٧ مايو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *