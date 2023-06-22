الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بنهاية دوام اليوم.. المعلمون يبدأون إجازة لمدة 51 يومًا
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بنهاية دوام اليوم.. المعلمون يبدأون إجازة لمدة 51 يومًا

بنهاية دوام اليوم.. المعلمون يبدأون إجازة لمدة 51 يومًا

بنهاية دوام اليوم.. المعلمون يبدأون إجازة لمدة 51 يومًا
٠٩:٣٦:٤٠ ص، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع نهاية دوام اليوم الخميس، يدخل المعلمون والمعلمات في إجازة تستمر لمدة 51 يومًا.

وحددت وزارة التعليم، موعد عودة المعلمين في جميع المراحل الدراسية في 26 من محرم 1445ه‍. الموافق 13 من أغسطس 2023.

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عودة المعلمين قبل الطلاب بأسبوع واحد

وتسبق عودة المعلمين عودة الطلاب بأسبوع واحد، إذ من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 1445هـ الأحد 4 / 2 / 1445هـ الموافق 20 / 8 / 2023م.

وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.

ويشتمل التقويم الدراسي الجديد على 3 فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا، بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوِّعة أثناء العام الدراسي. إلى جانب الإجازة الصيفية البالغة 68 يومًا.

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10 إجازاتٍ متنوعة

يشتمل التقويم الدراسي الجديد على 10 إجازاتٍ متنوعة، منها 4 إجازاتٍ مطوَّلة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، إضافةّ إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.

ويمنح التقويم الدراسي للعام 1445ھ الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس السعودية في الخارج ومدارس الجاليات مرونة التعديل وفق ضوابط محددة.

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أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم التقويم الدراسي الحديد موعد عودة المعلمين من الإجازة وزارة التعليم

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