انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 204 ريالات
تواصل – فريق التحرير:
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في أسواق المملكة، بالمقارنة بما كانت عليه، أمس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 232.77 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 213.37 ريال.
جرام الذهب عيار 21
أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 203.67 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 174.58، وعيار 14 بـ 135.78، وعيار 12 سجل 116.38 ريال.
وبلغ سعر أوقية الذهب 7239 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1629 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 232,765 ريال.
أسعار الذهب أمس
وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 233.50 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 214.04 ريال.
أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 204.32 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 175.13 ، وعيار 14 بـ 136.21، وعيار 12 سجل 116.75 ريال.
وبلغ سعر أوقية الذهب 7318 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1635 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 233.501 ريال.
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