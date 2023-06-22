انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 204 ريالات

تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في أسواق المملكة، بالمقارنة بما كانت عليه، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 232.77 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 213.37 ريال.

اقرأ أيضًا: مؤشر الأسهم يحقق أعلى إغلاق أسبوعي والنفط والذهب يكسبان أمام تراجع الدولار

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 203.67 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 174.58، وعيار 14 بـ 135.78، وعيار 12 سجل 116.38 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7239 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1629 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 232,765 ريال.