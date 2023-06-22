“صحة الحجيج”.. 4 إرشادات للياقة بدنية مفيدة لصحة الحاج أثناء أداء المناسك

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كشف الحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، أن المشي هو رفيق الحاج أثناء أداء المناسك.

وأوضحت على “تويتر”، أنه على الحاج أن يبدأ من الآن في تقليل إحساسه بالإجهاد العضلي، والاهتمام بلياقته البدنية، عن طريق هذه الإرشادات:

1 – التدرج في بذل المجهود.

2 – ممارسة تمارين الإطالة” التمدد”.

3 – ممارسة الرياضة من 20 إلى 60 دقيقة في اليوم.

4 – ممارسة التمارين الهوائية مثل ركوب الدراجة والسباحة.

تقديم تجربة حج ميسرة وصحية وآمنة للحجاج

ووفق منظومة عمل تكاملي، تتضافر جهود مختلف الجهات في المملكة ، لتقديم تجربة حج ميسرة وصحية وآمنة للحجاج ، منذ بدء مناسكهم وحتى اكتمال أدائهم لهذه الفريضة وعودتهم لديارهم سالمين.

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وليكون موسم حج 1444هـ موسمًا صحيًا؛ فعمل القطاع الصحي على تسهيل جميع الخدمات الصحية، من خلال تأسيس مركزًا دوليًا معتمدًا لطب الحشود.

وتعزيز مبدأ الوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة، وتأهبها التام لتفعيل خطط الطوارئ حال الحاجة لها.

60 ألف حاجٍّ يتلقَّون الخدمات العلاجية في مكة والمدينة

وأوضحت “الصحة” أن عدد الحجَّاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ 60224 حاجًّا.

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وأفادت الوزارة أن ضيوف الرحمن استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية،حيث قدَّمَت المستشفيات مجموعة من الخدمات؛منها إجراء(15 عملية قلب مفتوح،و 114 قسطرة قلبية،فيما أجريت 264 عملية غسيل كلوي.

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بينما دخل 998 حاجًّا إلى المستشفيات،وشاركت الصحة الافتراضية ببعض الخدمات ،حيث بلغ إجمالي المستفيدين من تلك الخدمات 57 حاجًّا.