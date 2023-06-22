خطوة بخطوة.. طريقة الاعتراض على نتيجة النقل الداخلي للمعلمين

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أتاحت وزارة التعليم، الاعتراض على نتائج حركة النقل الداخلية للمعلمين، لمدة ثلاثة أيام منذ إعلانها إلكترونيًا، على أن يبدأ تطبيق حركتي النقل الخارجي والداخلي في بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ.

خطوات الاعتراض على نتائج حركة النقل الداخلي

وفيما يلي خطوات التظلم على نتائج حركة النقل الداخلي:

– الدخول إلى منصة نور.

– أدخل بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة واضغط على دخول.

-اختر خدمات شؤون المعلمين.

-الاستعلام عن حركة النقل الداخلي.

-من الصفحة الرئيسة حدد قائمة الرغبات الموجودة أسفل الرد.

-قم بالضغط على طلب الاعتراض.

-حدد نوع الرد.

-في حال اختيارك على الرد آلي ستصلك رسالة بالرد على نتيجة الاعتراض، أما في حالة اختيارك الرد غير آلي سوف يتم التواصل معك بخصوص الاعتراض.

-وبعد أن تنتهي من تحديد نوع الرد، انقر على حفظ.

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الرد على الاعتراض

سيتم الرد على الاعتراض في الصفحة، إذا قمت بتقديم اعتراض آلي على حركة النقل الخارجي للمعلمين، ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الاعتراض من نفس الصفحة التي قدمت فيها الاعتراض.

لكن في حالة اختيار “الرد غير الآلي” سيتم التواصل معك بخصوص الاعتراض.

وسيتم إبلاغ إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة بالنتيجة للعمل بموجبها في حركة النقل الداخلي التي ستنفذ على مستوى الإدارات التعليمية، التي سيتم تنفيذها قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ، وسد العجز قبل عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في انطلاقة العام الجديد.

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