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شاهد.. فرحة عارمة بين الطلاب بانتهاء الاختبارات والحصول على الإجازة
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شاهد.. فرحة عارمة بين الطلاب بانتهاء الاختبارات والحصول على الإجازة

شاهد.. فرحة عارمة بين الطلاب بانتهاء الاختبارات والحصول على الإجازة

شاهد.. فرحة عارمة بين الطلاب بانتهاء الاختبارات والحصول على الإجازة
٠٩:٠٦:٠٨ ص، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رصد مقطع فيديو، الفرحة الغامرة التي انتابت الطلاب بمناسبة انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثالث والحصول على إجازة نهاية العام الدراسي.

ويظهر المقطع الذي نشره سعيد الشهري في حسابه على موقع “تويتر”، تجمع الطلاب في إحدى مدارس جدة في أجواء احتفالية في نهاية الاختبارات بعد ماراثون دراسي طويل، حيث من المقرر أن يحصلوا على إجازة تستمر لمدة شهرين.

ويبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 4 / 2 / 1445هـ الموافق 20 / 8 / 2023م. وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.

ويشتمل التقويم الدراسي الجديد على 3 فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا، بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوِّعة أثناء العام الدراسي.

إلى جانب الإجازة الصيفية البالغة 68 يومًا.

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نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثالث

ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1444، عبر نظام نور، عبر الخطوات التالية:

1 – الدخول إلى الرابط الخاص بمنصة نظام نــور.

2 – كتابة اسم المستخدم الخاص به لكى يستطيع التسجيل في منصة نظام نور.

3 – كتابة الرمز السري الخاص بحساب الطالب.

4 – كتابة رمز التحقق المرسل إليه عبر الهاتف.

5 – بالضغط على خانة “نتائج الطلاب”.

6 – بعد استخراج النتيجة يجب على الطالب أن يقوم بطباعتها.

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