في الرياض.. تعرف على أبرز المسالخ لذبح أضحيتك

تواصل – فريق التحرير:

يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل المجازر لذبح الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وحرصت صحيفة “تواصل” على رصد أفضل هذه المجازر في الرياض وجدة تسهيلا على المواطنين الراغبين في التضحية هذا العام.

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أبرز المسالخ في الرياض

1- مسلخ شمال الرياض الموجود بحي المروج وهو قادر على استيعاب حوالي 400 أضحية في الساعة.

2- مسلخ العزيزية ويستوعب حوالي 800 أضحية في الساعة.

3- مسلخ الرياض الآلي الموجود بحي المصانع ويستوعب 800 أضحية في الساعة.

4- مسلخ غرب الرياض بحي العربجاء ويستوعب 86 أضحية في الساعة.

5- مسلخ حي السعادة في حي المروج ويستوعب 500 أضحية في الساعة.

6- مسلخ نقطة الذبح في إسكان الحرس الوطني بمدينة الملك عبد العزيز السكنية في الحرس الوطني ويستوعب 530 أضخية في الساعة.

7- مسلخ حي النرجس في تقاطع طريق أبو بكر الصديق ع شارع الأمير سعود بن عبد الله جلوي.

8- مسلخ حي النظيم على طريق خريص.

9- مسلح حي ظهرة على طريق جبل اجباد.