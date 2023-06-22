“المسند” يكشف سبب استقرار مناخ المملكة صيفًا.. ويُحذر من هذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، عن أن مناخ المملكة في فصل الصيف عادة ما يكون مستقرًا ورتيبًا.

سبب استقرار مناخ المملكة صيفًا

وأوضح على حسابه في تويتر” أن سماء المملكة تكون في الصيف، صحو وحرارة شديدة نهارًا ومعتدلة مساءً؛ وذلك بسبب سيطرة الكتلة الهوائية المدارية القارية الجافة.

وأضاف أن ذلك يبدأ من شهر يونيو حتى سبتمبر؛ وفي يونيو ويوليو تنشط رياح البوارح الشمالية المثيرة للغبار خاصة في الجزء الشرقي من المملكة.

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سر اعتدال مرتفعات الجزء الجنوبي الغربي

وأشار إلى أن مرتفعات الجزء الجنوبي الغربي، عادة ما تنعم بأجواء معتدلة وممطرة صيفًا، بسبب تقدم الجبهة الهوائية المدارية الرطبة.

وقال المسند، إن اليوم الخميس يبدأ حر الانصراف ويعنى به انصراف الشمس عن تعامدها على مدار السرطان، وقيل لا حر إلا بعد الانصراف.

وبين أن الشمس تدخل – بإذن الله – فلكيًا برج التوأمين، حيث ينتهي قصر الليل وطول النهار، ويبدأ الليل بالزيادة.

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ظاهرة الانقلاب الصيفي

وأكد أن الشمس تتحرك “ظاهريًا” في رحلة سنوية دورية بين مداري السرطان شمالاً والجدي جنوبًا، وتتعامد على مدار السرطان في 21 من يونيو “الانقلاب الصيفي”.

وعلى مدار الجدي في 21 من ديسمبر “الانقلاب الشتوي”، وعلى خط الاستواء مرتين في 21 من مارس و21 من سبتمبر “الاعتدالان”.

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ضرورة تحسين كفاءة تكييف المنزل

وأوصى الجميع بتحسين كفاءة تكييف المنزل، والخفض من استهلاك الكهرباء، وذلك عن طريق تنظيف مرشحات “فلاتر” أجهزة التكييف من العوالق الترابية، التي تحد من كفاءة التبريد وقوة دفع الهواء، وبالتالي تستهلك مزيدًا من الطاقة.