الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“المسند” يكشف سبب استقرار مناخ المملكة صيفًا.. ويُحذر من هذا الأمر
شاهد.. فرحة عارمة بين الطلاب بانتهاء الاختبارات والحصول على الإجازة
نشوة مزيفة ومخاطر مهلكة.. تعرف على سر العلاقة بين القلق والإدمان
ما حكم لبس الكمامة والساعة والخاتم للمحرم؟ “الخثلان” يُجيب
توضيح جديد من الصندوق العقاري حول موعد إيداع الدعم السكني
المملكة تكشف عن المخطط الرئيس لمعرض “الرياض إكسبو 2030”

الرئيسية

 /

محليات

 /

“المسند” يكشف سبب استقرار مناخ المملكة صيفًا.. ويُحذر من هذا الأمر

“المسند” يكشف سبب استقرار مناخ المملكة صيفًا.. ويُحذر من هذا الأمر

“المسند” يكشف سبب استقرار مناخ المملكة صيفًا.. ويُحذر من هذا الأمر
٠٩:٢٧:٥٤ ص، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، عن أن مناخ المملكة في فصل الصيف عادة ما يكون مستقرًا ورتيبًا.

سبب استقرار مناخ المملكة صيفًا

وأوضح على حسابه في تويتر” أن سماء المملكة تكون في الصيف، صحو وحرارة شديدة نهارًا ومعتدلة مساءً؛ وذلك بسبب سيطرة الكتلة الهوائية المدارية القارية الجافة.

وأضاف أن ذلك يبدأ من شهر يونيو حتى سبتمبر؛ وفي يونيو ويوليو تنشط رياح البوارح الشمالية المثيرة للغبار خاصة في الجزء الشرقي من المملكة.

اقرأ أيضًا:

“الأرصاد” يُبشر الحجاج باستقرار حالة الطقس والحرارة بالمشاعر المقدسة

سر اعتدال مرتفعات الجزء الجنوبي الغربي

وأشار إلى أن مرتفعات الجزء الجنوبي الغربي، عادة ما تنعم بأجواء معتدلة وممطرة صيفًا، بسبب تقدم الجبهة الهوائية المدارية الرطبة.

وقال المسند، إن اليوم الخميس يبدأ حر الانصراف ويعنى به انصراف الشمس عن تعامدها على مدار السرطان، وقيل لا حر إلا بعد الانصراف.

وبين  أن الشمس تدخل – بإذن الله –  فلكيًا برج التوأمين، حيث ينتهي قصر الليل وطول النهار، ويبدأ الليل بالزيادة.

اقرأ أيضًا:

اقترب الصيف وارتفعت درجات الحرارة.. احذر 5 أخطاء تؤثر على المراوح الكهربائية

ظاهرة الانقلاب الصيفي

وأكد أن الشمس تتحرك “ظاهريًا” في رحلة سنوية دورية بين مداري السرطان شمالاً والجدي جنوبًا، وتتعامد على مدار السرطان في 21 من يونيو “الانقلاب الصيفي”.

 وعلى مدار الجدي في 21 من ديسمبر “الانقلاب الشتوي”، وعلى خط الاستواء مرتين في 21 من مارس و21 من سبتمبر “الاعتدالان”.

اقرأ أيضًا:

تبلغ نهاية الأربعينات.. ارتفاع درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة

ضرورة تحسين كفاءة تكييف المنزل

وأوصى الجميع بتحسين كفاءة تكييف المنزل، والخفض من استهلاك الكهرباء، وذلك عن طريق تنظيف مرشحات “فلاتر” أجهزة التكييف من العوالق الترابية، التي تحد من كفاءة التبريد وقوة دفع الهواء، وبالتالي تستهلك مزيدًا من الطاقة.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس الأرصاد الجوية الانقلاب الصيفي البوارح الطقس الطقس اليوم المسند النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس مناخ المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. وفاة طفلين و5 إصابات في حريق شقة سكنية بعرعر

بالصور.. وفاة طفلين و5 إصابات في حريق شقة سكنية بعرعر

٠٦:٥٠ م، الأربعاء، ١٠ ديسمبر ٢٠١٤
لأول مرة.. زراعة قوقعة ثنائية إلكترونية في الأذن بـ«تخصصي الدمام»

لأول مرة.. زراعة قوقعة ثنائية إلكترونية في الأذن بـ«تخصصي الدمام»

١٠:١٢ م، الثلاثاء، ٠١ أغسطس ٢٠١٧
أسراب الجراد تهاجم القصيم والزلفي وسدير والوشم وشمال الرياض (فيديو)

أسراب الجراد تهاجم القصيم والزلفي وسدير والوشم وشمال الرياض (فيديو)

١١:١٥ م، الخميس، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٠
«العدل»: إصدار 4797 صك طلاق خلال شهر واحد

«العدل»: إصدار 4797 صك طلاق خلال شهر واحد

١٠:٠٥ ص، الثلاثاء، ١٧ ديسمبر ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *