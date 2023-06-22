الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“صحة الحجيج”.. 4 إرشادات للياقة بدنية مفيدة لصحة الحاج أثناء أداء المناسك
انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 204 ريالات
“المسند” يكشف سبب استقرار مناخ المملكة صيفًا.. ويُحذر من هذا الأمر
شاهد.. فرحة عارمة بين الطلاب بانتهاء الاختبارات والحصول على الإجازة
نشوة مزيفة ومخاطر مهلكة.. تعرف على سر العلاقة بين القلق والإدمان
ما حكم لبس الكمامة والساعة والخاتم للمحرم؟ “الخثلان” يُجيب

الرئيسية

 /

حج مبرور

 /

ما حكم لبس الكمامة والساعة والخاتم للمحرم؟ “الخثلان” يُجيب

ما حكم لبس الكمامة والساعة والخاتم للمحرم؟ “الخثلان” يُجيب

ما حكم لبس الكمامة والساعة والخاتم للمحرم؟ “الخثلان” يُجيب
٠٨:٣٤:٥٩ ص، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم لبس الكمامة والساعة والخاتم للمحرم.

لا بأس من لبس الخاتم والساعة للمحرم

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه لا بأس من لبس الخاتم والساعة للمحرم أثناء الحج لأنها لا تعتبر من المخيط.

وأضاف أن المحظور على الحاج هو المخيط الذي يتمثل في كل ما فصل على هيئة البدن، وعلى عضو منه من اللباس، وأن هذا لا ينطبع على الساعة ولا على الخاتم فلا حرج على المحرم أن يلبسهما.

اقرأ أيضًا:

الشيخ الخثلان يوضح حكم التهنئة بدخول عشر ذي الحجة

المحرم ليس ممنوعًا من لبس الكمامة

وبين أنه بالنسبة للكمامة، فإن المحرم ليس ممنوعًا منها؛ لأنه ليس ممنوعًا من تغطية وجهه في أرجح قول الفقهاء، وأن الأصل في ذلك الحل والإباحة، ولم يثبت شيء في المحرم في منعه من تغطية وجهه.

اقرأ أيضًا:

“الخثلان”: لا تفعل هذه الأعمال عند دخول العشر من ذي الحجة

المرأة المحرمة تجعل الكمامة على الفم والأنف

وأشار إلى أنه بالنسبة للمرأة المحرمة، فإنها تجعل الكمامة على الفم والأنف فقط، ولا حرج عليها في ذلك لأن هذا ليس نقابًا.

وتابع: إنها أرادت أن تستفيد من الكمامة من الناحية الصحية، وتمنع منه إذا غطى وجهها كله فإنه يدخل في معنى النقاب.

اقرأ أيضًا:

“الخثلان” يوضح أفضل طريقة لاغتنام الأيام العشر من ذي الحجة

الكلمات الدلالية:
أحكام الحج الحج الحج والعمرة الخثلان حكم لبس الكمامة لبس المحرم للخاتم لبس المحرم للساعة موسم الحج

مواد ذات صلة

المزيد
أمانة مكة تُهيّئ شبكات تصريف السيول بالمشاعر المقدسة

أمانة مكة تُهيّئ شبكات تصريف السيول بالمشاعر المقدسة

٠١:٤٤ م، الثلاثاء، ١٥ سبتمبر ٢٠١٥
الرئيس العام لشؤون الحرمين يعلن نجاح خطة الرئاسة لحج هذا العام

الرئيس العام لشؤون الحرمين يعلن نجاح خطة الرئاسة لحج هذا العام

٠٦:١٩ م، الأثنين، ١١ يوليو ٢٠٢٢
الشيخ الخثلان يوضح الصيغة المشروعة عند ذبح الأضحية (فيديو)

الشيخ الخثلان يوضح الصيغة المشروعة عند ذبح الأضحية (فيديو)

٠٥:١٣ م، السبت، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تُهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تُهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

٠١:٣١ م، الثلاثاء، ١٢ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *