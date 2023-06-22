ما حكم لبس الكمامة والساعة والخاتم للمحرم؟ “الخثلان” يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم لبس الكمامة والساعة والخاتم للمحرم.

لا بأس من لبس الخاتم والساعة للمحرم

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه لا بأس من لبس الخاتم والساعة للمحرم أثناء الحج لأنها لا تعتبر من المخيط.

#اولو_العلم | مستمع يسأل : ماحكم لبس الكمامة والساعة والخاتم للمحرم – مع فضيلة الشيخ د. سعد بن تركي الخثلان – أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية #نداء_الاسلام #بسلام_امنين pic.twitter.com/LsGXykYaUU — إذاعة نداء الإسلام (@neda_radio) June 21, 2023

وأضاف أن المحظور على الحاج هو المخيط الذي يتمثل في كل ما فصل على هيئة البدن، وعلى عضو منه من اللباس، وأن هذا لا ينطبع على الساعة ولا على الخاتم فلا حرج على المحرم أن يلبسهما.

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المحرم ليس ممنوعًا من لبس الكمامة

وبين أنه بالنسبة للكمامة، فإن المحرم ليس ممنوعًا منها؛ لأنه ليس ممنوعًا من تغطية وجهه في أرجح قول الفقهاء، وأن الأصل في ذلك الحل والإباحة، ولم يثبت شيء في المحرم في منعه من تغطية وجهه.

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المرأة المحرمة تجعل الكمامة على الفم والأنف

وأشار إلى أنه بالنسبة للمرأة المحرمة، فإنها تجعل الكمامة على الفم والأنف فقط، ولا حرج عليها في ذلك لأن هذا ليس نقابًا.

وتابع: إنها أرادت أن تستفيد من الكمامة من الناحية الصحية، وتمنع منه إذا غطى وجهها كله فإنه يدخل في معنى النقاب.

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